طلاب الثانوية العامة بالأقصر يؤدون امتحانات التربية الدينية والوطنية

شهدت محافظة الأقصر، صباح الإثنين، انطلاق امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

ويبلغ عدد الطلاب حوالي 7 آلاف طالب، وطالبة، بالشعبتين: العلمي والأدبي، موزعين على سبع إدارات تعليمية على مستوى المحافظة.

وتتضمن لجان الامتحانات عدد 22 لجنة، منها 5 لجان بإدارة الأقصر و7 لجان في إسنا، ولجنة بإدارة الزينية، والبياضية ولجنتين بالطود، ولجنتين بالقرنة، و3 لجان بإدارة أرمنت.

تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، امتحانات الثانوية العامة، الثانوية العامة، لجان الامتحانات، إسنا، أنهت استعداداتها لاستقبال الامتحانات، بالتنسيق مع المديريات والجهات المعنية، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، تتابع العمل من خلال غرف العمليات الفرعية بالمراكز، وجهزت المديرية 18 استراحة، يقيم بها رؤساء اللجان، والمراقبين.