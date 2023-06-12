76 لجنة تستقبل 25 ألفًا و99 طالبًا لأداء امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

استقبلت 76 لجنة، الإثنين في 12 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ، 25 ألفا و99 طالبا وطالبة، لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي 2023 م.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ محمد عبدالله، إنه تم مراجعة جاهزية المدارس من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة، والإجراءات الاحترازية.

وأشار وكيل الوزارة إلى التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم والجهات المشاركة في امتحانات الثانوية العامة في كفرالشيخ، ومنها الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتوفير الدعم والراحة للطلاب.

وتفقد وكيل تعليم كفر الشيخ محمد عبد الله، صباح اليوم، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعى، مدير التعليم العام، ومسئولي مركز توزيع الأسئلة، وفريق العمل بالمركز

وكيل تعليم كفر الشيخ: توزيع الأسئلة من مركز التوزيع إلى اللجان

وأكد وكيل تعليم كفر الشيخ ضرورة الالتزام بوقت توزيع الأسئلة من مركز التوزيع إلى اللجان وكذلك وقت تجميع واستلام كراسة الإجابة من اللجان إلى المركز، وسط إجراءات أمنية ، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، وذلك لضمان تأمين المركز وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى مقار اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة فى الوقت المحدد.