اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة 13 متهما بقضية فض رابعة

تستأنف الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة 13 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في أحداث العنف لمناهضة نظام الحكم.

كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على إثارة العنف، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الأحداث.

في سياق آخر، قررت محكمة النقض، حجز الطعون المقدمة من متهمين أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكما ضدهما بالحبس سمة مع الشغل، عما أسند اليهم من اتهام استعراض القوة ضد مواطنين لجلسة 7 يوليو المقبل للحكم.

وجاء في أمر إحالة المتهمين الي محكمة الجنايات بأنهم بدائرة مركز الرحمانية محافظة البحيرة استعرضوا القوة واستخدموا العنف قبل المجنى عليهم بأن حضروا الي مسكنهم شاهرين أدوات زجاجات حارقة وعصي قاصدين ترويعهم وتخويفهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس اهليتهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم وقد وقعت منهم بناء علي تلك الجرائم الآتية؛

ومنهم وضعوا النار عمدا فى محل مسكونة وهى منازل المجني عليهم بأن رشقوها بزجاجات حارقه “مولوتوف” مضرمين بها النيران مما نجم عنه نشول الحريق على النحو المبين بالتحقيقات.

ومن ضمن هذه الجرائم اتهمهم انهم تلفوا عمدا المنقولات المبينة وصفا دراجتين ناريتين (موتوسيكل، توك توك، وعربه كارو (المملوكين للمجنى عليهما بأن جعلوهم غير صالحين الاستخدام مما ترتب عنه ضررا ماليا تزيد قيمته عن خمسين جنيها، كما حازوا واحزروا أدوات عصى، زجاجات حارقة، مولوتوف) مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية.

و بحكم محكمة الجنايات تقدمت المحامية بالنقض هويدا مصطفي بمذكرة الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض مسرده اسباب قانونية تبطل الحكم الصادر من محكمة الجنايات .