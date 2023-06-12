الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

موعد صرف مرتبات شهريونيو 2023

صرف مرتبات
صرف مرتبات

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يأتى بنهاية الشهر الجاري، يكثف العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عن موعد صرف مرتبات شهريونيو 2023، بغية شراء مستلزمات العيد والذي يوافق يوم الأربعاء 28 يونيو الجاري.

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صرف مرتبات شهر يونيو

وتبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يونيو اعتبارًا من يوم 18 يونيو 2023 حتى يوم الخميس 22 يونيو، ما يعني أن صرف المرتبات قبل عيد الأضحى بأسبوع.

جدول الحد الأدنى للأجور 2023

- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، 10500 جنيه شهريًا.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها 8500  جنيه.

- الحد الادنى للمدير العام أو ما يعادلها، 7000 جنيه.

- الدرجة الأولي أو ما يعادلها، 6500 جنيه.

- الدرجة الثانية أو ما يعادلها، 5500 جنيه.

 - الدرجة الثالثة أو ما يعادلها، 5000 جنيه.

- الدرجة للرابعة أو ما يعادلها، إلى 4500 جنيه.

- الدرجة الخامسة أو ما يعادلها، إلى 4000 جنيه.

- الدرجة السادسة أو ما يعادلها، إلى 3500 جنيه.

- حاملي الماجستير 6000 جنيه شهريًا.

- حاملي درجة الدكتوراة مبلغ 7000 جنيه.

وتصرف مرتبات يونيو في يوم الاثنين 19 يونيو للهيئات الحكومية الآتية

- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.

- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي.

- الجهاز المركزي للمحاسبات.

- مجلس النواب.

- المجلس القومي لحقوق الإنسان.

- المجلس الأعلى للصحافة.

جدول معاشات شهر يونيو بالزيادة 

من يتقاضى معاش بقيمة 1300 جنيه، يحصل على 1495 جنيهًا.

من يتقاضى معاش بقيمة 2300 جنيه، يحصل على 2645 جنيهًا 

من يتقاضى معاش بقيمة 3500 جنيه يحصل على 4025 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 4300 جنيه، يحصل على 4945 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 5300 جنيه يحصل على 6095 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 6500 جنيه يحصل على 7475 جنيهًا.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم صرف معاشات شهر يونيو، من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعى، ومنافذ البريد المصرى، منافذ فورى وكارت ميزة. وعن طريق ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

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