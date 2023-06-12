انطلاق ماراثون الثانوية العامة داخل 116 لجنة بالغربية

شهدت محافظة الغربية، صباح اليوم الإثنين، انطلاق ماراثون الثانوية العامة، داخل ١١٦ لجنة بالغربية.

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استعداد كافة الأجهزة التنفيذية لاستقبال 41041 طالبا وطالبة من أبنائنا طلبة المرحلة الثانوية العامة داخل 116 لجنة عامة منتشرة في كافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك قبيل ساعات من انطلاق مارثون الامتحانات والذي يستمر وحتى الثالث عشر من يوليو القادم.



ووجه محافظ الغربية رسالة لأبنائه الطلاب قائلا "اتخذنا كافة الإجراءات لتوفير كافة سبل الراحة لأداء الامتحانات، متمنيا التوفيق والنجاح والتميز للجميع".

إزالة أي إشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين بالغربية

يذكر أن المحافظة اتخذت على مدار الأيام الماضية عدة إجراءات منها تكليف رؤساء المدن والأحياء باستمرار نظافة وتجميل محيط المدارس وإزالة أي إشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين، إلى جانب توفير مديرية الصحة والتأمين الصحي للأطباء داخل كل لجنة، كما تم التنسيق مع مديريات التموين لتوفير المواد البترولية الخاصة بالسيارات، مديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، إلى جانب التنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف في محيط اللجان، بالإضافة للتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمحافظة والمديريات لتوفير سيارة للمرور على اللجان، فضلا عن توفير الإمكانيات والاحتياجات اللازمة باللجان من تطهير وتعقيم وتوفير وسائل التهوية وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة يؤديها هذا العام ٢٢٦٠٦ طلاب بالشعبة العلمية قسم علوم، ٤٩٧٧ بالشعبة العلمية قسم رياضة، ١٣٣٤٨ للشعبة الأدبية، ١١٠ للدولي، بإجمالي ٤١٠٤١ طالب وطالبة يؤدون الامتحانات في ١١٦ لجنة عامة، منها ٥٧ لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفر الزيات، بسيون، والسنطة، و٥٩ لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.