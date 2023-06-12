سوسن حافظ تتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة

تقدمت النائبة الوفدية سوسن حافظ عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة والسكان ووزير التضامن الاجتماعي.

وقف نزيف ممارسة المهنة العشوائي

تطالب النائبة الوفدية سوسن حافظ بضرورة منح خريجي قسم الصوتيات واللسانيات (كلية الآداب جامعة الأسكندرية) ترخيص مزاولة المهنة كأخصائيين (النطق واللغة والكلام) والمتداول تحت اسم (أخصائي تخاطب) بالإضافة لوضع الآليات اللازمة بالتنسيق بين كليات (الطب - الآداب (صوتيات) – علوم الإعاقة) لمنحهم ذلك الترخيص لوقف نزيف ممارسة المهنة العشوائي واستغلال البعض لتلك المهنة.

بالإضافة الى ضرورة إنشاء كيان نقابي لتعزيز دور خريجي هذا القسم ولدعم هذا المجال بين المؤسسات والهيئات الصحية والمجتمع المدني و دعمهم في مواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال .

وطالبت سوسن حافظ عضو مجلس النواب بتوجيه طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة.