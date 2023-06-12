تشديدات أمنية حول لجان الثانوية العامة بجنوب سيناء

شهد محيط لجان الثانوية العامة بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، تشديد أمنى على أعلى مستوى من اليقظة والتأمين الكامل لضمان سير العملية الامتحانية.

ويبدأ طلاب الثانوية العامة تأدية امتحان التربية الدينية في التاسعة من صباح اليوم، ويستمر لمدة ساعة ونصف، بعدها يحصل الطلاب على استراحة لمدة نصف ساعة.

ثم يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة التربية الوطنية من الساعة الحادية عشر صباحا ولمدة ساعة ونصف تنتهي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

توجيهات امتحانات الثانوية العامة

ووجه اللواء شريف مدير أمن جنوب سيناء برفع درجة الاستعداد والتأمين الكامل لامتحانات الثانوية العامة من توصيل الأسئلة وعودة الإجابة وتأمين مراكز تجميع الأسئلة والاجابة بلجان الثانوية بكافة مدن المحافظة.

وكان محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، قد عقد اجتماعا مع مديري الإدارات ورؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة، لعرض آخر المستجدات استعدادًا لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 م التي ستبدأ اليوم الاثنين الموافق 12 يونيو وتنتهى 13 يوليو.

وناقش وكيل وزارة التربية والتعليم في جنوب سيناء مع رؤساء اللجان تحقيق عملية امتحانية ناجحة ومنضبطة وآمنة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في جنوب سيناء أهمية العمل بروح الفريق سواء بين رؤساء اللجان داخل لجانهم أو خلال تواصلهم مع المديرية.

امتحانات الثانوية العامة في المواد غير المضافة

يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحاني مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، اليوم الإثنين 12 يونيو 2023، ومادة الاقتصاد والإحصاء يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023.

وتكون جميع أسئلة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة موضوعية اختيار من متعدد، وليست كبقية المواد التي تحتوي على 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.

وتعد المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة مواد نجاح ورسوب لكن لا تدخل في مجموع الدرجات النهائية الذي يدخل في تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد.

ويوضع على أوراق الأسئلة والإجابة في امتحانات الثانوية العامة 2023 أكثر من باركود لإثبات حق الطالب وحماية الأوراق، والتقليل من الغش الإلكتروني.