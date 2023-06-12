بنك مصر يستحوذ على 6 جوائز فى الأموال والمراسلين والمسئولية المجتمعية

حصد بنك مصر 5 جوائز من مجلة ذا يوربيان البريطانية لعام 2023 بالإضافة إلى جائزة من مجلة ذا جلوبال ايكونوميكس، ففى مجال الأموال والمراسلين والمؤسسات المالية حاز البنك على 4 جوائز وهى: أفضل بنك فى إدارة الخزانة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أفضل بنك فى إدارة السيولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأفضل بنك فى مجال استبدال العملات الأجنبية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أفضل بنك فى إدارة النقد فى مصر، وفى مجال المسئولية المجتمعية حاز البنك جائزتى أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية فى مصر لعام 2023 وذلك من مجلة ذا يوروبيان ومجلة ذا جلوبال ايكونوميكس.

وتمنح هذه الجوائز للبنك الفائز وفقًا لعدد من المعايير الفنية، حيث تقوم مجلة ذا يوروبيان البريطانية ومجلة ذا جلوبال ايكونوميكس بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء فى المجالات المختلفة والذى يتم من خلاله تحليل نتائج البنك استنادًا على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التى تتبناها المؤسسات.

وقد توجت تلك الجوائز مجهودات البنك فى الفترة الأخيرة، حيث يلعب قطاع الخزانة فى بنك مصر دورًا مهمًا فى إدارة السيولة من خلال أدوات مختلفة لتلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد والشركات، واستثمار الفائض لتعظيم العوائد، وإدارة مستويات المخاطر وعلاوة على ذلك يقدم القطاع حلولًا متخصصة، لا تقتصر على المنتجات والخدمات، وذلك باستخدام أدوات مالية مختلفة كما أنه من أكثر المتعاملين نشاطًا فى تغطية إصدارات وزارة المالية لخدمة الدين العام، والحفاظ على حصة سوقية كبيرة من تعاملات السوق الثانوى.

كما يقدم قطاع الأموال والمراسلين لعملائه بقطاعى التجزئة والشركات خدمات إدارة النقد على المستويين المحلى والدولى، بما فى ذلك تمويل الأعمال التجارية وعمليات الاستبدال للعملات المختلفة. كما أن بنك مصر يقدم مجموعة كبيرة من الخدمات التى تدعم العملاء فى تحقيق أهدافهم خارجيًا.

وقد حقق بنك مصر صيتًا واسعًا باعتباره الأفضل فى تقديم خدمات قطاع الأموال والمراسلين والمؤسسات المالية على مستوى عالمى، وذلك بابتكار حلول من شأنها توفير الوقت وتحقيق الفعالية من حيث التكلفة.

ويعزز بنك مصر تواجده الإقليمى والعالمى من خلال شبكة واسعة الانتشار من الفروع والتى تصل لأكثر من 800 فرع، بخلاف البنوك التابعة والبنوك المراسلة، وذلك لضمان سهولة وسلاسة إجراء كافة المعاملات المالية والمصرفية لعملائه أينما كانوا.

كما يهتم البنك بمجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة فى التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما فى ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجًا ومشروعات المرأة المعيلة.

وكل ما يختص بتنمية الإنسان، حيث يعمل بنك مصر جاهدًا على تقديم نموذج إيجابى يحتذى به فى المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات بما ينعكس على التنمية المستدامة للمجتمع ككل.