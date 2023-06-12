التجارى الدولى يطلق بطاقة CIB noon الائتمانية

أطلق البنك التجارى الدولى – مصر بطاقة CIB noon الائتمانية الجديدة بالتعاون مع «نون»، المنصة الرقمية الرائدة للتسوق الإلكترونى فى الشرق الأوسط، وشركة «فيزا»، الرائدة عالميًا فى مجال المدفوعات الرقمية.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم تزويد حاملى بطاقة CIB noon الائتمانية الجديدة بمجموعة من العروض والخصومات المميزة عند التسوق عبر الإنترنت من موقع «نون».

وتشمل هذه المزايا خصماً فورياً بنسبة 5% على مشتريات نون، وإمكانية تقسيط المدفوعات على مدة تصل إلى 15 شهراً بدون فوائد، بالإضافة إلى نقاط BONUS CIB على المشتريات التى تتم خارج موقع نون، إلى جانب الاستفادة من أولوية توصيل منتجات نون إكسبرس، والحصول على مكافأة خاصة عند تفعيل البطاقة، وغيرها من المزايا.

قال رشوان حمادى، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية فى البنك التجارى الدولى، إن البنك سعيد بشراكته مع نون وفيزا، والتى تعتبر بمثابة علامة فارقة فى جهوده الرامية نحو تزويد عملائه بأفضل المنتجات والخدمات لتلبية احتياجاتهم دائمة التغير وأضاف أن البنك سعيد أيضًا بتقديم أول بطاقة ائتمانية من نوعها فى السوق المصرى. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم بطاقة CIB noon الائتمانية للعملاء مجموعة كبيرة من المزايا والعروض الحصرية التى ستساهم فى إعادة تشكيل تجربة التسوق بالكامل.

كما أكد التزام CIB بتقديم حلول مبتكرة توفر لعملائه تجربة مصرفية سلسة وذلك باعتباره من أكبر المؤسسات المالية الرائدة فى مصر.

قال مصطفى سالم، نائب رئيس قسم النمو والاستراتيجية الرقمية بشركة «نون مصر»، إن الشركة تسعى لدفع عجلة الابتكار وإطلاق مبادرات جديدة تدعم القوة الشرائية للعملاء مع المساهمة فى تنمية الاقتصاد الرقمى المحلى.

وأضاف سالم أن الشركة تفخر بإطلاق أول بطاقة ائتمانية فى سوق التجارة الإلكترونية فى مصر بالتعاون مع CIB وشركة «فيزا»، مما سيساهم فى تطوير تجربة التسوق المحلية عبر الإنترنت.

قال موسام جاديا، نائب الرئيس الأول لنون للمدفوعات، إن إطلاق أول بطاقة مشتركة فى مصر، سيمكن حاملى البطاقات من الاستمتاع بمزايا وعروض حصرية تساعدهم فى تحمل تكاليف مشترياتهم.

وأضاف جاديا أن البطاقة الجديدة ستتيح للعملاء مزايا إضافية عند التسوق عبر الإنترنت من نون، لذا الشركة سعيدة بشراكتها مع CIB الذى يعد اسمًا رائدًا فى القطاع المصرفى، وشركة «فيزا» لتعزيز تجربة التسوق عبر الإنترنت لعملائنا فى السوق المصرى.

قالت ملك البابا، المدير العام لشركة «فيزا» فى مصر، أنه بالرغم من التحسن الملحوظ الذى شهده مجال التجارة الإلكترونية خلال العامين السابقين، إلا أن التحديات الاقتصادية الراهنة زادت من الحاجة إلى توفير المزيد من العروض الجذابة وتسهيلات الدفع.

وأضافت أن الشراكة بين CIB وموقع «نون» وشركة «فيزا» سوف تقدم مزايا لا مثيل لها للعملاء بما يتيح لهم الاستمتاع بقوة شرائية أكبر

حيث أظهرت دراسة أجرتها Visa Stay Secure فى عام 2022 أن نحو 48% من العملاء بمصر يقومون باختيار بطاقات الدفع وفقًا للمكافآت التى تقدمها لهم.