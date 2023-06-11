فقدان الوزن المفاجئ مؤشر لمرض خطير.. احذر

كشفت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية، أن فقدان الوزن المفاجئ هو من الأعراض الخطيرة التي تشير إلى الإصابة بالسرطان أو السل أو داء السكري.

تشير الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن فقدان الوزن الفجائي يشير إلى نشاط متزايد لعملية التمثيل الغذائي في الجسم ما يتطلب إنفاق كمية كبيرة من الطاقة.

وتقول: "الانخفاض المفاجئ في وزن الجسم، من دون مبرر أو سبب يذكر ولا يمكن السيطرة عليه، يمكن أن يكون بسبب الإصابة بالسرطان، أو السل، أو مرض السكري من النوع الأول، أو التسمم الدرقي، أو أمراض أخرى".

وتوصي الخبيرة، بضرورة استشارة الطبيب في مثل هذه الحالات وعدم محاولة اكتشاف الأسباب وعلاجها ذاتيا.