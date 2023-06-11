الاهلى والوداد.. توقف المباراة بسبب الشماريخ ودخول السولية ومحمد شريف

شهدت الدقيقة 70 من عمر مباراة الاهلى والوداد مساء اليوم الأحد توقف اللقاء بسبب الشماريخ، على ملعب ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، في لقاء إياب نهائي دوري أبطال افريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

توقف المباراة بسبب الشماريخ ودخول السولية وشريف

توقفت المباراة لثواني قليله وبعدها قرر الحكم استكمال اللقاء وسط الغيوم، ليجري المارد الأحمر تبديلين بخروج كل من حمدي فتحي ومحمود غبد المنعم كهربا، ونزول محمد شريف وعمرو السولية.

وقبلها بدقائق أجرى النادي الأهلي تبديلين دفعه واحدة في الدقيقة 60 والتي شهدت خروج كل من مروان عطيه وحسين الشحات ودخول كل من احمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة.

على الجانب الأخرى أجرى فريق الوداد المغربي تبديل بخروج اللاعب سيف الدين بوهره في الدقيقة 66، ونزول زهير المترجي بعد تعافيه من الإصابة على مستوى الكاحل.

توقف المباراة لإصابة 3 لاعبين

توقفت مباراة الاهلى والوداد في الدقيقة 56 بسبب إصابة 3 لاعبين من الفريقين، وحدث ذلك في اصطدام في الهواء بين حارس مرمى الوداد مع مهاجم الاهلى، والتي ادت لازدحام داخل المنطقة ادى لاصطدام اخر بين ثنائي الفريقين عند نقطة الجزاء.

مقاعد بدلاء الاهلى والوداد

ويمتلك النادي الاهلي على مقاعد البدلاء أمام الوداد عدد من اللاعبين الذين يمكنهم تقديم الأفضل للأحمر أمام الوداد، ويتبقى على الدكة كل من علي لطفي في حراسة المرمى، ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

بينما مازال يمتلك فريق الوداد على دكة الاحتياطي كل من طه مريد وحميد أحداد واسماعيل المترجي ومؤيد اللافي ورضى الجعدي ويحيى الندراني وأمين أبو الفتح وبديع أووك، بعد اجراء تبديل وحيد.