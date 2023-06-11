الاهلى والوداد.. الاحمر يجري تغيرين دفعه واحدة في الدقيقة 60

أجرى النادي الاهلي تغيرين دفعه واحدة في المواجهة الجارية أمام فريق الوداد المغربي، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، في لقاء إياب نهائي دوري أبطال افريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

تبديلين للاهلي في الدقيقة 60

وشهدت الدقيقة 60 خروج كل من مروان عطيه وحسين الشحات ودخول كل من احمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة.

توقف المباراة لإصابة 3 لاعبين من الفريقين، وشهدت الدقيقة 56 توقف مباراة الاهلى والوداد بسبب إصابة 3 لاعبين في اصطدام في الهواء.

بدلاء الأهلى والوداد في نهائي دوري الأبطال

ويمتلك النادي الاهلي على مقاعد البدلاء أمام الوداد عدد من اللاعبين الذين يمكنهم تقديم الأفضل للأحمر أمام الوداد، وضمت قائمة البدلاء كل من علي لطفي في حراسة المرمى، أحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية وافشة ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

بينما يمتلك فريق الوداد على دكة الاحتياطي كل من طه مريد وحميد أحداد واسماعيل المترجي وزهير المترجي ومؤيد اللافي ورضى الجعدي ويحيى الندراني وأمين أبو الفتح وبديع أووك.

ملخص الشوط الأول بين الاهلى والوداد

انقذ محمد الشناوي مرمى الاهلى من هدف مبكر في الدقيقة 9 من الشوط الاول من اللقاء، والذي شهد تعرض اللاعب حسين الشحات للإصابة في الدقيقة 20.

وشهد الشوط الاول 4 بطاقات صفراء على لاعبي الاهلى والوداد 3 منها على لاعبي الأحمر، وجميعها أتت بسبب مشادات بين الطرفين، وحصل محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وأليو ديانج وسيف الدين بوهره على البطاقات الملونة حتى الآن.