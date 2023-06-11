هشام حنفي مازال متفائل رغم خسارة الأهلي بالشو ط الأول.. البطولة بتاعتنا

تحدث هشام حنفى نجم الأهلي السابق عن مباراة الأهلي مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر هشام حنفى عبر حسابه علي فيسبوك إن شاء الله البطولة أهلاوية،الـكـل على قلـب رجل واحـد ، بـإذن الله البطـولـة بتاعتنــا.

وانطلقت مباراة الأهلي مع الوداد فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، فى مركب محمد الخامس فى إياب نهائي أفريقيا، وانتهى الشوط الأول بتقدم الوداد بهدف، بعدما فاز الأهلي فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس، والفوز بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب والتعادل الإيجابي 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.