الاهلى والوداد.. مشادة ثانية بين لاعبي الفريقين في نهاية الشوط الأول

شهدت الدقيقة 45 مشاهدة للمرة الثانية بين لاعبي النادي الاهلى وفريق الوداد المغربي، في المواجهة الجارية بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، والذي انتهى نصفه الاول بهدف دون مقابل للمغربي، في إياب نهائي دوري أبطال افريقيا لنسخة الموسم الحالي 2022-2023.

مشادة للمرة الثانية بين لاعبي الاهلى والوداد

وشهدت الدقيقة 45 مشادة للمرة الثانية بين لاعبي النادي الأهلي والوداد المغربي، وفيها اخرج الحكم بطاقة صفراء ضد اللاعب سيف الدين بوهرة في شوط شهد 3 بطاقات صفراء 2 منها على لاعبي النادي المارد الأحمر.

حصل الثنائي حسين الشحات في الدقيقة ومحمود عبد المنعم كهربا على بطاقة صفراء في الدقائق 41 والدقيقة 36، في الشوط الأول.

وكانت المشادة الأولى بين لاعبي الفريقين في الدقيقة 35 وبسببها حصل كهربا على بطاقة صفراء، بعد أن سجل اللاعب يحيي عطية الله الهدف الاول للوداد في الدقيقة 28 من الشوط الأول.

وشهد النصف الاول من اللقاء انقاذ الحارس الدولي محمد الشناوي مرمى النادي الاهلى من هدف مبكر كان سيأتي في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول.

وتعرض اللاعب حسين الشحات للإصابة في الدقيقة 20، لكنه اكمل اللقاء بشكل طبيعي.

بدلاء الاهلى والوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا

ويجلس على مقاعد بدلاء الاهلى أمام الوداد كل من علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية وافشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر

وتواجد على مقاعد بدلاء الوداد أمام الاهلى اليوم كل من طه مريد واسماعيل المترجي وأمين أبو الفتح وزهير المترجي ورضى الجعدي ويحيى الندراني وبديع أووك ومؤيد اللافي وحميد أحداد.