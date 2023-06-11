الوداد يتقدم على الأهلي بهدف عطية الله في شوط أول ناري

نهائي دوري أبطال إفريقيا ..

أنهى فريق الوداد المغربي الشوط الأول من مباراته امام الأهلي متقدماً بهدف مقابل لا شيء في إياب نهائي دوري أبطال افريقيا.

بدأ الشوط الأول بضغط قوي من فريق الوداد الذي نجح في محاصرة الأهلي بمناطقه الدفاعية منذ الدقيقة الأولى.

فشل الأهلي تماماً في الخروج بالكرة تحت ضغط لاعبي الوداد الذي شك خطورة كبيرة من خلال الطرف الايمن وانطلاقات الثنائي العملوم ومحمد اوناجم.

وتصدى محمد الشناوي لأكثر من كرة خطيرة بينما إعتمد الأهلي على الكرات الثابتة التي حصل عليها خلال هذا الشوط.

في المقابل شكلت الكرات الثابتة للوداد خطورة كبيرة على دفاعات الأهلي، ومن إحدى هذه الكرات نجح عطية الله في خطف هدف التقدم للوداد وسط أجواء نارية في المدرجات.

تحسن أداء الأهلي بعد الهدف وبدأ في مبادلة الوداد السيطرة والاستحواذ الا أن صافرة الحكم انهت أحداث الشوط بتقدم الوداد بنتيجة 1-0.

تشكيل الأهلي أمام الوداد

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل القلعة الحمراء

والذي جاء كالتالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل الوداد أمام الأهلي في إياب نهائي إفريقيا



في مركز حراسة المرمى: يوسف مطيع.

في خط الدفاع : ارسن زولا، أمين فرحان، ايوب العملود ، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: يحيي الجبران ، جلال الدوادي، أيمن الحسوني .

في خط الهجوم: سيف الدين بوهرة ، محمد أوناجم، بولي سامبو.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي



والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت بين الأهلي والوداد المغربي على إستاد القاهرة الدولي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية الشياطين الحمر خلالها كلا من بيرسي تاو من رأسية صاروخية في نهاية أحداث الشوط الأول من اللقاء ، فيما جاء الهدف الثاني للاحمر عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا في بداية الشوط الثاني من اللقاء، قبل نهاية نجح سيف الدين بوهرة في خطف هدف تقليص الفريق للفريق المغربي.