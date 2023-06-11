جنازة جورج إسحاق.. الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية

غيب الموت الحقوقي جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وأقيمت جنازة الحقوقي الراحل في الكاتدرائية المرقصية بالعباسية، بحضور مشاهير السياسة والإعلام.

وأكد محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الانسان وزميل الحقوقي الراحل جورج إسحاق ان مشهد اليوم من الجنازة يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الأثر هو مايبقى وان جهود الفقيد الراحل على مدار سنوات طويلة لم تذهب سدى، وأن الوطن الذي سعى الفقيد لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان فيه.

رموز الوطن لم ولن ينسوا الراحل جورج إسحاق

وشدد ممدوح على أنه لم ولن ينسى الراحل جورج إسحاق حيث اجتمع اغلب رموز هذا الوطن من الزملاء اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان وأعضاء البرلمان المصري ورؤساء وقيادات الاحزاب السياسية المصرية واعضاء مجلس امناء الحوار الوطني وقيادات وشباب المجتمع المدني المصري ولفيف من العاملين بالحركة الحقوقية المصرية في صورة تعبر عن رسالة شكر من الوطن لجهود هذا الفارس النبيل.

ومن اللافت والمثير للإنتباه أن هناك من المشاركين من كان على خلاف مع الراحل جورج إسحاق في الرأي بشكل واضح ومعلن على مدار سنوات ولكن هذا الاختلاف لم يمنع هؤلاء المختلفين من التواجد لتقديم واجب العزاء في هذا الفارس النبيل مما يثبت المقولة العظيمة ان الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

واكد ممدوح اننا نتوجه جميعًا بالشكر لإدارة الحوار الوطني لإهتمامها بتأجيل جلسات الحوار الوطني حتى تسمح للجميع من المشاركين في عملية الحوار من المشاركة في تقديم واجب العزاء في احد اهم داعمي عملية الحوار والمؤمنين بأن الحوار هو اول طريق من طرق الاصلاح الراحل جورج إسحاق.