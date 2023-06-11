الأمن يكشف غموض اختفاء طالبة الشرقية

كشفت المتابعة الأمنية بالأجهزة الأمنية، غموض اختفاء طالبة الشرقية ، وضبط المتهمين بإتيان حركات استعراضية على طريق جمصة الدولى.

تفاصيل اختفاء طالبة الشرقية

ورصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن التماس صاحب الحساب بالبحث عن إحدى الفتيات (طالبة - مقيمة بمحافظة الشرقية).

وبالفحص تبين أنه بتاريخ التاسع والعشرون من مايو الماضي ، تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا من"أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز"، بتغيب "كريمته - مقيمة بذات الدائرة"، عن المنزل لوجود خلافات أسرية، وقد أمكن العثور على المذكورة.

وبسؤالها أفادت بتركها للمنزل بمحض إرادتها بسبب خلافات أسرية، وقد تم تسليمها لأهليتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة اخري رصدت المتابعة الامنية ما تم تداوله من خلال إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق يتضمن إلتماس أحد الأشخاص تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالحه ضد 3 أشخاص، مقيمون بمحافظة كفرالشيخ.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تم ضبط أحدهم، وبعرضه على النيابة العامة قام محامى المتهمين الآخرين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحكم الصادر ضدهم بالاستئناف لجلسة 17/7/2023 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من مقطع فيديو يتضمن قيام قائد دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبرفقته آخر بأداء حركات إستعراضية على طريق جمصة الدولى، معرضًا حياتهما والآخرين للخطر.

وأمكن بالفحص تحديد وضبط مرتكبى الواقعة والدراجة وتبين أنهما "مقيمان بمحافظتى القاهرة ودمياط". وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاستعراض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث منشأة القناطر

كما تعرض 8 أشخاص للاصابة ، اثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بمنطقة منشأة القناطر، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة ، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمنشأة القناطر، ووجود مصابين، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

و تبين بالفحص وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بمنطقة منشأة القناطر، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام إدارة المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى ، وقد وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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