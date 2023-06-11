محافظ البحر الأحمر يكشف ملابسات حريق لنش مرسى علم

حرائق اللانشات السياحية من الحوادث النادرة في مصر، ولعل آخرها حريق لنش مرسى علم اليوم الأحد، وهو مركب سفاري، حاصل على ترخيص منذ شهر بعد تجديده بالكامل.

لنش مرسى علم.. التفاصيل كاملة

وكشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تفاصيل اشتعال اللنش بمدينة مرسى علم، مشددًا على أن هذا اللانش المشتعل تم سحبه من نصف ساعة إلى الشط والمركب حتى الآن لم يصعد عليها أحد من الجهات المختصة، موضحًا أن هذا اللانش مازال في عملية التبريد.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تبدأ عملية البحث على الثلاث سياح المفقودين لمعرفة هل احترقوا أو فقدوا في البحر، موضحًا أن اللانش المحترق مركب سفاري وحصل على ترخيص من شهر بعد تجديده بالكامل، وهو واحد من اللانشات المعروفة وحصل على عدد من الجوائز خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن البحث مايزال مستمرًا عن الـ3 سياح المفقودين في حريق اللانش، موضحًا أنه وإلى الآن لم تظهر التفاصيل الكاملة، لكن يقال أن الحريق بدا من غرفة المحركات"، متابعًا: "اللانش كان على مسافة 25 كيلو متر من الشاطئ ويمكن أن تكون الرياح سببًا في شدة الاشتعال".

وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس.

اللانش المشتعل صباح اليوم بمرسى علم

ونفسي السياق، شدد مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على أن المشتعل صباح اليوم بمرسى علم كان في رحلة سفاري، موضحًا أنه تم إنقاذ جميع الركاب بينما يوجد 3 مفقودين لم يتم العثور عليهم حتى الآن.

وأكد مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، أن عمليات البحث عن المفقودين ما زالت جارية بواسطة القوات المسلحة وهيئة السلامة البحرية والغواصين والغطاسين.

وأضاف أن اللنش خاص ومملوك لفرد وليس لأي جهة، موضحًا أن صاحب اللنش في أزمة؛ لأنه تعرض لخسارة استثماراته بسبب الالتزامات والتعاقدات.

وأردف مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، أن الحريق بدأ في المنطقة الخلفية للنش وامتد إلى باقي المركب، موضحًا أن مستشفيات مرسى علم استقبلت السائحين بعد إنقاذهم من اللنش، مشيرًا إلى أن إصابتهم خفيفة لا تستدعي القلق.

