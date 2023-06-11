السنغال تستقبل سفينة غاز قادمة من الصين

أعلنت حكومة السنغال، عن وصول السفينة العائمة الخاصة بإنتاج وتخزين وتفريغ حقل الغاز، المشترك بين موريتانيا والسنغال المشهور بـ" أحمييم"، يوم 7 يوليو المقبل قادم من دولة الصين.

سفينة غاز

تناولت الصحف المحلية السنغالية، قدوم سفينة حاسمة في استغلال الغاز، ومؤكدين بأقامة حفل ضخم بمناسبة السفينة.

وتتسع السفينة لـ 140 شخصا ويبلغ طولها 270 مترا وعرضها 54 مترا، فيما يصل عمقها 31.5 مترا، كما يمكنها "معالجة 500 مليون متر مكعب من الغاز، و2300000 من الغاز الطبيعي المسال خلال السنة الأولى، ويمكن أن يتضاعف ذلك في غضون عامين".

وينتظر أن يبدأ بيع أول شحنة غاز من حقل "أحمييم" نهاية العام الجاري، ويتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج في المرحلة الأولى من المشروع 2.5 مليون طن من الغاز المسال سنويا.

ويتطلع الموريتانيون إلى أن تسهم عائدات الغاز في تحسين ظروفهم المعيشية، والنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

ويعتبر مختصون أنه مع بدء استغلال احتياطات الغاز المكتشف في البلاد، فإن موريتانيا ستصبح الثالثة على الصعيد الإفريقي بعد نيجيريا والجزائر في مجال تصدير الغاز.

تعيش دولة السنغال، حالة من اضطرابات والقلق الذي يسيطر علي شوارع الأقاليم، بسبب المظاهرات والاحتجاجات المتتالية، عقب حبس الزعيم السنغالي عثمان سونكو.

قال لامين باري في بوردو، طالب قانون ورئيس جمعية بوردو للطلاب والمتعاطفين السنغالين الشاب في فرنسا، إنه يشعر بالقلق أزاء الأحداث المتتالية في الدولة والمستقبل السياسي في بلاد.

أضاف باري، أن السنغال تعيش أصعب الأوقات في تاريخها خلال الأوان الأخيرة، مشيرًا إلي أن عام 2012 تعرضت الدولة إلي إساءة، وبعدها فاز ماكي سال في الانتخابات الرئاسية الذي ترشح ضد الرئيس المنتهي ولايته عبدالله واد البالغ من العمر 85عامًا، وكان يريد الترشح للولاية ثالثة

واوضح أن البلاد في تلك الفترة شهدتها اعتقالات تعسفية وتصفية لخصوم سياسيين مثال" كريم واد أدين عام 2015- وخليفة سال أدين عام 2018"، لافتًا إلي أن عثمان سونكو ضحية لنفس مثلا أسلافه في المعارضة.

وتابع :" أن المظاهرات التي خرجت خلال الأيام الماضية، كان متوقع للدفاع عن القمع الوحش الذى وقع ضد سونكو، ونتج عنه مقتل 16 قتيلًا".