الأهلي والوداد.. الشناوي ينقذ الأحمر من هدف بعد مرور 10 دقائق

شهدت مباراة الأهلي والوداد عدة محاولات وحماس مبكر في المباراة الجارية بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال افريقيا لنسخة الموسم الحالي 2022-2023.

الشناوي ينقذ الاهلي

وتمكن محمد الشناوي من انقاذ مرمى الأهلي من هجمة خطيره للوداد في الدقيقة 9 من الشوط الاول.

وشهدت الدقائق السابعة الاولى من مباراة الأهلي والوداد أكثر من محاولة من جانب الفريق المغربي لتسجيل الهدف الأول، وهدف تعديل النتيجة الإجمالية، لكن دفاع الاهلي نجح في التصدي للمحاولات بنجاح.

بدأ الأهلي مباراة الوداد بتشكيل مكون:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول في خط الدفاع.

أليو ديانج ومروان عطية وحمدي فتحي في خط الوسط.

حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا في خط الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء في مباراة الأهلي والوداد كل من علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية وافشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر

على الجانب الأخر بدأ الوداد المغربي المباراة بتشكيل مكون من:

يوسف مطيع في مركز حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع : ارسن زولا وأمين فرحان وايوب العملود ويحيى عطية الله.

وفي خط الوسط: يحيي جبران وجلال الدوادي وأيمن الحسوني .

في خط الهجوم: سيف الدين بوهرة ومحمد أوناجم وبولي سامبو.

وتواجد على مقاعد بدلاء الوداد أمام الأهلي اليوم كل من طه مريد واسماعيل المترجي وأمين أبو الفتح وزهير المترجي ورضى الجعدي ويحيى الندراني وبديع أووك ومؤيد اللافي وحميد أحداد.