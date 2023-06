رايز أب ريتيل.. الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات من أهم عوامل نجاح الشركات الناشئة

شهدت فعاليات النسخة الأولى من قمة "رايز أب ريتيل"، التي تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وإبراز الفرص الاقتصادية والاستثمارية والربط بين التجار المحليين في مصر، جلستين نقاشيتين عُقدت الأولى تحت عنوان "إتقان تجربة القنوات المتعددة"، بينما انعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان "بناء تجربة طلب مبهجة". ناقشت الجلستان سبل نجاح التجارة المحلية ومدى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا ودراسة احتياجات العملاء وتأثير ذلك على نجاح التجارة الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن رايز اب ريتيل هو ثمرة التعاون بين شركة مراكز - أحد أكبر مطوري المشروعات متعددة الاستخدامات في مصر - والراعي للنسخة العاشرة من قمة رايز أب – وبين قمة رايز اب لإطلاق أول حدث رئيسي لقمة رايز اب المعني بصناعة التجزئة في مصر تحت عنوان RiseUp Retail at District Five أو"رايز أب للتجزئة" بديستريكت فايف يومي 9 و10 يونيو 2023.

وتعليقا على هذا الحدث، قال داشا بدراوي، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة مراكز: " لقد تشرفنا بإطلاق “RiseUp Retail at District Five” من مقر مشروعنا الرائد ديستركت فايف كأول نسخة موازية لرايز آب. ومن خلال الجمع بين ألمع العقول في هذا القطاع، نأمل في إجراء مناقشات هادفة، وتمهيد الطريق لمستقبل يستمر فيه البيع بالتجزئة في الازدهار. وايمانا منا بأهمية توفير الفرص للمستثمرين والمبدعين ورواد الأعمال فقد قمنا بإنشاء مجمع مكاتب ديستركت فايف ليكون جزء من نظام تكاملي يحقق رؤية مراكز في هذا الصدد ويعمل علي جمع رواد أعمال التجزئة والمستثمرين في مكان واحد"

قالت نيفين مجدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Origin Technology Solutions: "إنه يجب علي الشركات الناشئة خلق قاعدة بيانات خاصة بالعميل ودراسة احتياجات العملاء جيداً حتى تتمكن الشركات الناشئة من تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة تلبي متطلبات وتطلعات عملائها، مشيرة إلى أن جميع الأقسام أصبحت متوجهة نحو التجارة الإلكترونية لأن أرباحها أصبحت عالية جداً"، وقدمت نيفين نصيحة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة مفادها أن أكثر الشركات نجاحاً هي التي تدرس العميل وسلوكه جيداً، وأكدت أنه يجب علي أصحاب الشركات الإيمان بمدأ "العميل أولاً"، موضحة أن قمة رايز أب ساعدتها كثيراً في بداية حياتها العملية على بناء عقلية عملية ناجحة.

أكد مصطفي بخيت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة shopx، أنه يجب أن ينصب التركيز الأكبر على العميل قبل المنتج سواء في البيع عبر المتجر أو البيع الإلكتروني، وأن تكنولوجيا المعلومات تساعد أصحاب الأعمال على فهم احتياجات العملاء وبناء تجربة مستخدم مبتكرة، وأشار إلى أن قمة رايز أب ساعدت في بدايتها على تعزيز وإنجاح فكرة العمل في مصر والإيمان بالأفكار وتحويلها إلى مشروعات ناجحة ودفعت الكثير من الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة في مصر والاقتناع بأن ذلك أفضل من العمل خارج مصر، ووجه نصيحة للشباب قال فيها "احرص على التعلم ولا تتسرع، وتقبل الأفكار الأخرى لأن ذلك جزء من النجاح".

وأوضح محمد خطاب، نائب الرئيس التنفيذي b_labs والتجارة الرقمية في B.TECH، أن أول حضور له في رايز أب كان في عام 2016 وساعده ذلك كثيراً على بناء عقلية نشطة، وأنه حتى الآن مازال يستفيد من هذه التجربة في تفكيره وطريقة عمله في السوق، ووجه نصيحة منه للشباب الذين يريدون بدء مشروعاتهم بأنه يجب عليهم المساهمة الفعالة حل مشكلات السوق والعملاء وليس فقط الإيمان بالفكرة ودراسة احتياجات السوق جيداً.

وأعرب إسلام أمين، Group Product Manager بشركة طلبات، عن سعادته لكونه متحدثاً للمرة الخامسة في قمة رايز أب مما يتيح له مساعدة رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، ووجه نصيحة للشباب الذين يريدون بدء مشروعاتهم بأن يجب عليهم استخدام الأساليب والمقومات الصحيحة للخوض في السوق، والتركيز على التكنولوجيا، مضيفاً أنه عند اختيار العمل لا يجب رائد الأعمال على الربح المادي فقط وإنما يجب عليه التركيز على فرص التعلم والخبرة التي سيكتسبها من هذا العمل.