إعلان الفائزين في جوائز مصر لريادة الأعمال لعام 2023

احتفلت جوائز مصر لريادة الأعمال (EEA) برواد الأعمال المصريين في حفل توزيع الجوائز السنوي الثالث الذي أقيم في قصر محمد علي ، بحضور قادة الأعمال وخبراء ريادة الأعمال .

من خلال 14 فئة تغطي أقوى قطاعات الأعمال في مصر ، اشادت EEA بالقادة والمؤسسين الذين تتفوق شركاتهم وكان لها تأثير ملموس على صناعتهم خلال العام الماضي على وجه التحديد.

وقدم هذا العام فئات جديدة بما في ذلك "الجيل القادم من رواد الأعمال لهذا العام" ، و "رائد الأعمال الصاعد للعام" ، و "جائزة ريادة الأعمال الاجتماعية" ، و "من الفن إلى الأعمال" ، والجائزة الإقليمية الأولى ل EEA ؛ بالشراكة مع برنامج "She Wins Arabia" التابع لمؤسسة التمويل الدولية ؛ "سيدة الأعمال الإقليمية للعام".

افتتح عمرو منسي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EEA ، حفل توزيع جوائز النسخة الثالثة ، معلقاً على رحلة هذا العام : "كان العام الماضي بلا شك مليئًا بالتحديات للشركات ورجال الأعمال. كان اختيار فائز لكل فئة قرارًا صعبًا للغاية لأن كل مرشح هو شخص مؤثر في صناعته . وبدون شك ، استمروا جميعًا في إظهار كيف سيكون لرواد الأعمال دائمًا تأثير إيجابي على مصر بفضل العزيمة الحقيقية والمرونة والعمل الجاد. "

وفيما يلي اسماء الفائزين الذين تم اختيارهم لكل فئة:

1. جائزة قطاع أزياء الملابس: Nile eyewear " أحمد حمدي المؤسس والمدير الإبداعي"

2. جائزة قطاع العمارة والتصميم الداخلي: Efreshli " هبة الجبلي المؤسس والمدير التنفيذي"

3. .جائزة "من الفن إلى الأعمال": SYNC School " مصطفى شرارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي وعمر حيراز الشريك المؤسس ورئيس المحتوى"

4. جائزة ريادة الأعمال من الجيل التالي للعام: B-Tech " محمد خطاب رئيس قطاع تحول الأعمال"

5. جائزة التجارة الإلكترونية والاتصال التسويقي: Cartona" رفيق زاهر الشريك المؤسس ومحمود طلعت الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي"

6. جائزة رواد الأعمال الصاعدين للعام: Octane " عمرو جمال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي وزياد العدوي الشريك المؤسس وكبير المسئولين التجاريين وحاتم فرج الشريك المؤسس ورئيس العمليات وحاتم مأمون الشريك المؤسس والمدير الهندسي"

7. جائزة ريادة الأعمال الاجتماعية: MEDEX " د/ أحمد فتحي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي و د/أحمد إبراهيم الشريك المؤسس ومدير الأطباء وراوية سعيد الشريك المؤسس ومدير التسويق والعلاقات العامة ، د. هيثم السيسي - مؤسس مشارك ومدير العمليات"

8. جائزة قطاع الأغذية والمشروبات: The Sage Experience "عمرو برغش واحمد المليجي الشركاء المؤسسين"

9. جائزة قطاع الرياضة واللياقة البدنية: Trifactory " أيمن حقي المؤسس والمدير الإداري، سيف الدين فوزي - الشريك المؤسس ومدير العمليات محمود عبد الحكيم - الشريك المؤسس والمستشار الاستراتيجي محمد البلتاجي ، المؤسس المشارك ورئيس قسم التكنولوجيا"

10. جائزة قطاع العقارات: Nawy " مصطفي البلتاجي الرئيس التنفيذي وعلي رفاعة كبير مسئولي الخبرة ومحمود أبو غنيمة رئيس العمليات وعبد العظيم عثمان كبير مسئولي التسويق و احمد رفاعة رئيس تطوير الأعمال"

11. جائزة قطاع التكنولوجيا المالية: BLNK " عمرو سلطان الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي وطارق الشيخ الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للعمليات"

12. جائزة ريادة الأعمال التسلسلية: أيمن عيسوى

13. جائزة الحلول التكنولوجية للخدمات التقليدية: SOKNA، "احمد جاب الله - المؤسس والرئيس التنفيذي"

14. جائزة سيدة الأعمال الإقليمية للعام: NEOLLI " مريم فغراوي - مدير العمليات"