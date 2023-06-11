وزير الصحة يطلع على خطة التأمين الطبية للمدن الساحلية.. ويوجه بتوفير الـ«سكوتر الإسعافى»

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً، مع رؤساء القطاعات ووكلاء ومديرى مديريات الوزارة، للاطلاع على خطة التأمين الطبى للمدن الساحلية لصيف عام 2023 لضمان توفير الحماية الطبية والرعاية العلاجية للمصطافين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، اطلع على الخطط التأمينية الخاصة بكل قطاع، وفى كل مديرية على حدة، حيث وجه بضرورة رفع درجة الاستعداد فى جميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات والمراكز، وتكثيف حضور الفرق الطبية بجميع التخصصات من أطباء وفنين وتمريض.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع على محاور الخطة (علاجية، وقائية، خدمات إسعافية) ووجه بضرورة التنسيق المباشر مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وكذلك مستشفيات القطاع الخاص، لتحقيق التكامل بالقطاع الصحى.

وأضاف أن الوزير، وجه بمراعاة توفير إخصائيين واستشاريين على مستوى من الكفاءة العالية، كما تأكد من توافر كل المستلزمات والأدوات الطبية، فضلاً عن التوجيه بتكثيف منظومة التشخيص «عن بعد» مؤكداً حرص الوزارة على توفير كل أوجه الرعاية الصحية بكفاءة ويسر لجميع المواطن.

ونوه «عبدالغفار» بأن الوزير، اطلع على خطط فريق الانتشار السريع التى تضم الفرق الطبية والإسعافية، وتجهيزها على مدار الساعة لتقديم الدعم السريع بين مستشفيات ومراكز محافظات الجمهورية، موجهاً بانعقاد غرف الأزمات والطوارئ المركزية والفرعية على مدار الساعة، مع مراعاة التنسيق مع مشروع «رعايات مصر».

وأوضح المتحدث الرسمى أن خطة التأمين الطبى لهيئة الإسعاف المصرية، شملت الدفع بـ96 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، و68 نقطة تمركز إسعافية على الطرق الصحراوية والساحلية، وذلك بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، ومطروح، بالإضافة إلى توفير خدمات الإسعافات الأولية والاستجابة السريعة بأماكن الزحام والأماكن المغلقة التى لا تصل إليها السيارات، من خلال خدمة الـ«سكوتر الإسعافى».

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه برفع درجة الاستعداد بكل الأقسام والوحدات، وعلى وجه الخصوص أقسام الطوارئ والاستقبال والرعاية بالمستشفيات، خاصةً التىتقع على الطرق الساحلية والصحراوية، لسرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لمصابى حوادث الطرق، علاوة على توجيه الوزير بالتواصل مع الجهات المعنية بكل محافظة، لوضع إرشادات على الطرق لسهولة الوصول للمستشفيات.