غرفة تغيير ملابس الأهلي قبل موقعة الوداد (صور)

تنطلق مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي بعد ساعات قليلة، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تبدأ مباراة الأهلي والوداد في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت المغرب.

كان الأهلي فاز في مباراة الذهاب على نظيره الوداد بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي على ستاد القاهرة الدولي.





شاهد.. غرفة تغيير ملابس الأهلي استعدادًا لنهائي أفريقيا





ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى منذ قليل ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة “بي إن سبورتس 4”، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

يسعى النادي الأهلي للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة رقم 11 في تاريخه عندما يواجه الوداد المغربي في مباراة الحسم مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة، لمناقشة آخر المهام الفنية، استعدادًا للمباراة التي تقام في العاشرة مساء اليوم.

ومن المتوقع أن يبدأ النادي الأهلي مباراة اليوم أمام الوداد بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع على معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وفي خط الوسط أليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية، وفي خط الهجوم حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد المركب الرياضي محمد الخامس.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وسجل الأهداف كل من بيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا للمارد الأحمر، وسيف الدين بوهرة للفريق المغربي.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء قبل التوجه إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب استعدادًا للقاء الوداد.







