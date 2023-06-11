حافلة الوداد المغربي تصل إلى ستاد مركب محمد الخامس إستعدادًا لمباراة الأهلي

وصلت حافلة الوداد المغربي منذ قليل إلى ستاد مركب محمد الخامس إستعدادًا لمواجهة الأهلي مساء اليوم الأحد على ستاد مركب محمد الخامس ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعاين لاعبي الوداد المغربي أرضية ملعب مركب محمد الخامس قبل بدء عملية الأحماء الفريق .

على الجانب الأخر،غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فندق الإقامة منذ قليل في طريقها إلى مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين في فندق الإقامة، لمناقشة آخر المهام الفنية، استعدادًا للمباراة التي تقام في العاشرة مساء اليوم.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الأحد الماضي.

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء قبل التوجه إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب استعدادا للقاء الوداد.

ويخوض الأهلي اختباراً صعباً أمام مضيفه الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد الخطيب أمام بوابة الخروج من فندق الإقامة لتحفيز اللاعبين من أجل دعمهم وحرص على مصافحتهم قبل ركوب الحافلة المتجهة لملعب اللقاء.

باتت ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تجمع بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تبدأ مباراة الأهلي والوداد في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت المغرب.

كان الأهلي فاز في مباراة الذهاب على نظيره الوداد بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي على ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة للمباراة

إذاعة اللقاء سيكون عبر قناة “بي إن سبورتس 4”، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

يسعى النادي الأهلي للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة رقم 11 في تاريخه عندما يواجه الوداد المغربي في مباراة الحسم مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد نجح في الوصول للمباراة النهائية للمباراة الرابعة على التوالي، ويعد النادي الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب.

ويأمل الأهلي في حسم اللقب من المغرب وتحطيم عقدته التاريخية أمام الوداد بعدما خسر النهائي مرتين أمام الفريق المغربي.

وخاض الأهلي 11 مباراة خارج أرضه أمام الأندية المغربية بدوري أبطال أفريقيا لكنه لم يحقق الفوز سوى في مباراتين.

وجاءت جميع انتصارات الأهلي خارج أرضه على الأندية المغربية على حساب الوداد.

ويراهن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على نجمه الجنوب أفريقي بيرسي تاو والذي سجل 5 أهداف وصنع مثلهما كأكثر لاعبي البطولة مساهمة بالأهداف بواقع 10 مساهمات تهديفية.

وسيحصل الأهلي على مكافآت مالية ضخمة حال تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد فشله في تحقيقه الموسم الماضي.