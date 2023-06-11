ساسي وبن شرقي يحضران نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

وجد ثنائي الزمالك السابق المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي في محيط مركب محمد الخامس بالمغرب لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والأهلي المصري.

وظهر بن شرقي في الفيديو وخلفه ساسي، حيث دخل المغربي في البداية ليسلم على أحد أفراد أمن الملعب، وقام بالإشارة لرجل الأمن من أجل السماح لزميله التونسي فرجاني ليدخل خلفه ويستكملوا سيرهم نحو مدرجات ملعب محمد الخامس.

https://youtu.be/QJ1egU8TbHs

ويساند بن شرقي فريق الوداد أمام الأهلي، حيث سبق وأن لعب النجم المغربي لوداد الأمة وتوج معهم بنسخة دوري أبطال أفريقيا 2017، والتي كانت على حساب المارد الأحمر.

تفاصيل الاجتماع الفني وخطة كولر:

أسفر الاجتماع الفني بين مسؤولي الوداد المغربي والأهلي عن اتفاق الفريقين على أن يرتدي الأهلي زيًا أحمر كاملًا، فيما يرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الأخضر الكامل.

ومن المقرر أن يرتدي لاعبو وداد الأمة الزي الأبيض الكامل، بينما يرتدي حارس مرماه طقمًا بنفسجيًا وجوربًا أسود.

في السياق ذاته، شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، عقد المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بمقر البعثة بالمغرب قبل الخروج من الفندق للتوجه لملعب المباراة.

وشهدت المحاضرة مراجعة المدرب السويسري لخطة اللقاء، بالإضافة إلى المهام المكلفة من كل لاعب لتنفيذها خلال المباراة.

في سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الجاهزية التامة لجميع اللاعبين لخوض المواجهة المرتقبة أمام الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أبو عبلة أن كل اللاعبين في حالة طبية وبدنية ممتازة للغاية، كما أن جميع عناصر الفريق بالبعثة جاهزة لخوض المباراة، لكن قرار المشاركة من عدمها ترجع للرؤية الخاصة بالجهاز الفني، بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خاض مرانًا بدنيًا خفيفًا في الثانية من ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، بفندق الإقامة، وذلك ضمن إطار برنامج الإعداد الموضوع من قبل الجهاز الفني، من أجل تجهيز اللاعبين بصورة مميزة لخوض المباراة النهائية المرتقبة.

كما قام لاعبو المارد الأحمر بأداء فقرة بدنية خفيفة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، ضمن تحضيرات الفريق للمواجهة المنتظرة.