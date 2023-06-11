إنطلاق فعاليات المرحلة الثانية من "حقك تنظمى " بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمى" خلال الفترة من 11- 15 يونيوالحالى ، وذلك ضمن مبادرة “أيامنا أحلى ” والتي تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية وبحضور حسن شحاتة و محمد رضا ومحمود نصر مشرفين وزارة الصحة .

وأكد الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية، أن المرحلة الثانية تستهدف 9 إدارات هى “أجا -السنبلاوين - بنى عبيد - طلخا - المنزلة - ميت سلسيل -شربين -دكرنس- جمصة ”.

وأضافت الدكتورة إيمان السيد حسن مدير إدارة تنظيم الأسرة بالدقهلية،بالدقهلية، أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية , بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.