تشكيل الأهلي أمام الوداد..كهربا وبيرسي تاو في الهجوم

كشف الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، عن تشكيل المارد الأحمر ضد الوداد المغربي، ضمن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد في ذهاب نهائي المسابقة بنتيجة 2/1، في المباراة التي استضافها ستاد القاهرة الدولي في العاشرة من مساء الأحد الماضي.

تشكيل الأهلي أمام الوداد:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

استعدادات نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والأهلي:

أقيم بالأمس الاجتماع الفني لمواجهة الأهلي والوداد، حيث أسفر الاجتماع عن اتفاق الفريقين على أن يرتدي الأهلي زيًا أحمر كاملًا، فيما يرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الأخضر الكامل.

بينما يلبس الوداد زيًا مكونًا من اللون الأبيض الكامل، فيما يرتدي حارس مرماه طقمًا بنفسجيًا وجوربًا أسود.

في سياق متصل، عقد المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بمقر البعثة بالمغرب قبل التوجه لملعب المباراة.

واسترجع المدير الفني خلال المحاضرة خطة المباراة، والوظائف المكلفة من كل لاعب لتنفيذها خلال اللقاء.

بينما كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن جاهزية كافة اللاعبين للعب المواجهة المرتقبة أمام الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد رئيس الجهاز الطبي على أن كل اللاعبين في حالة طبية وبدنية ممتازة للغاية، كما أن جميع عناصر الفريق الموجودين بالبعثة جاهزة للمشاركة في المباراة، لكن قرار المشاركة من عدمها ترجع للرؤية الخاصة بالجهاز الفني، بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خاض مرانًا بدنيًا خفيفًا في الثانية من ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، بفندق الإقامة، وذلك ضمن إطار برنامج الإعداد الموضوع من قبل الجهاز الفني، من أجل تجهيز اللاعبين بصورة مميزة لخوض المباراة النهائية المرتقبة، كما قام لاعبو المارد الأحمر بأداء فقرة بدنية خفيفة تحت إشراف اندرياس أندويا، مخطط الأحمال، ضمن تحضيرات الفريق للمواجهة المنتظرة.