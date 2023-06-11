دورة تدريبية حول "الترصد المبني على الحدث" بصحة الدقهلية

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية،بالدقهلية، دورة تدريبية لتنشيط دور ترصد الأمراض المعدية ضمن (البرنامج القومى للترصد المبنى على الحدث)، لمسئولى ومراقبى الترصد بالمديرية والإدارات الصحية والرائدات الريفيات،الريفيات، وذلك بحضور الدكتورة عبير عبد الغني وكيل مديرية الصحة بالدقهلية،بالدقهلية، والدكتورة لمياء سلامه مدير عام الطب الوقائي بالدقهلية.



وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الهدف من الدورة هو تنشيط دور ترصد الأمراض المعدية وذلك لتفعيل نظام متكامل للترصد ليربط وبقوة بين ترصد الأمراض والاستجابة السريعة للأحداث الصحية، مشيراً إلى حرص صحة الدقهلية على توفير الوقاية من الأمراض المعدية وتحقيق المأمول من المؤشرات الصحية بالمحافظة.



وأوضح وكيل الوزارة، أن الدورة تضمنت التدريب على إتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمه لغرض سرعه الاستجابه واحتواء التفشيات الوبائية المحتملة إلى جانب كيفيه تسجيل الحالات وابلاغها على برنامج EBS بشكل عام والتحقق منها وتوعية الرائدات الريفيات بأدوارهن .

وحاضر بالدورة الدكتورة انجي موسى مدير إدارة الترصد، ومحمود شكري مسؤول الترصد المبنى على الحدث و ياسر شكري مراقب أول الترصد وذلك بحضور الدكتور احمد السباعي مدير عام الطب الوقائي بمديريه الطب البيطري .

يأتى ذلك بناء على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه وتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه وفي اطار خطة القطاع الوقائي لتطوير واستكمال نظام الترصد المبني على الحدث وما يتضمنه من تحقيق الاستجابه السريعه المنشودة للاحداث والمخاطر الصحيه المحتملة .

