الموت يفجع الفنان كريم أبو زيد بعد يومين من طرح أغنيته "شائعات"

رحل عن عالمنا منذ قليل، الموسيقار أشرف أبو زيد، نجل السيناريست الكبير محمود أبو زيد، وشقيق الفنان كريم أبو زيد.

حيث كتب كريم أبو زيد عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً: "لا حول ولا قوه إلا بالله، لا إله إلا الله، البقاء لله أخي أشرف محمود أبو زيد في ذمة الله أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة".

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وكان طرح الفنان كريم أبو زيد أحدث أعماله الغنائية بعنوان “اشاعات”، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية "اشاعات" من كلمات وألحان كريم أبو زيد وتوزيع اسلام ساسو.

وتقول كلماتها:" إشاعات إشاعات إشاعات

كله بينقل حكايات

كله بيكدب وبيهري ويروج للإشاعات

إشاعات إشاعات إشاعات

ناس شغلتها إشتغالات

كله عمال يشير ف فضايح

من غير إثبات

نازلين تهم كده عاطل ف باطل

بقينا كلنا مش سالكين

نسينا روحنا كده وبنماطل

وف عيوب بعض مركزين ".

“إيزي إيزي” آخر أغنيات كريم أبو زيد

طرح المطربان كريم أبو زيد وشحته كاريكا ، أحدث تراك لهما سويًّا على طريقة الفيديو كليب والذى يحمل اسم "إيزى إيزى" عبر أحد التطبيقات الغنائية وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

وتقول كلماتها: "جاى فهد سابق أنا فى الملاعب ما تطولنيش

فا لو انت حابب انك تلاعب ما تلومنيش

بتمشى أكروز ، اصدار بحدث ما بهديش

ع الصح بنجز اسمع ونفذ ماتقوليش

مفيش محاولة توقعنا

إيزى كله بيشجعنا

نكسبكوا ده العادي بتاعنا

كله إيزى ، إيزى إيزى

بتصحوا فينا بتفكروا

كوكبكوا كله بنطوره

طب لو عطلت ادينى الو

كله إيزى تجهيزى

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إيزى ، إيزى ، إيزى

إيزى ، إيزى ، إيزى

كريم أبو زيد

أنا ليكو فوقت ، أمبيرى لوكد

انا ليكو فوقت ، أمبيرى لوكد ، جاى بالاسبووور

زي أبو مكة لو دوست تكة هانهيلكوا الدوووور

بتلموا فكه انا لوجو ماركة ماشى الم اسكوووور

معرفش لاءه ، أكشنى سقا ، وكسرت السوووور

مفيش محاولة توقعنا

إيزى كله يشجعنا

نكسبكوا ده العادي بتاعنا

كله إيزى ، إيزى إيزى

بتصحوا فينا بتفكروا

كوكبكوا كله بنطوره

طب لو عطلت ادينى الو

كله إيزى تجهيزى

إيزى ، إيزى ، إيزى

إيزى ، إيزى ، إيزى

كريم أبو زيد

انت نونو حضر انا عندى اكتر ، انا ده الاثباااات

فى اللحظة بحضر ، الفعل أثر ، الباقى اتشااااط

الجو شبر انا ليكوا أمطر فى مفاجآااات

مجموع فى مصدر ، عمرى ما هخسر

دى محاولاااااات

دى محاولاااااات

إيزى ، إيزى ، إيزى

إيزى ، إيزى ، إيزى ".

وهى غناء كل من المطرب كريم أبو زيد والمطرب شحته كاريكا ومن كلمات كالوشه وألحان وليد العطار وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومدير التصوير لمبه محمد وإخراج محمد العوادلى.