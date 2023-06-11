رودري الأفضل في دوري أبطال أوروبا

حصد الإسباني رودري نجم وسط فريق مانشستر سيتي، جائزة أفضل لاعب لهذا الموسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان رودري ساهم بفوز فريقه مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله هدف الأنتصار على إنترميلان بهدف نظيف.

توج مانشستر سيتي بنجمته الأولى في تاريخه منذ مشاركاته في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما وصل للنهائي في عام 2021 لكنه خسر أمام تشيلسي بهدف نظيف، وكان قد وصل مرتين لنصف النهائي، مرة مع مدربه مانويل بيليجريني قبل قدوم بيب جوارديولا في الموسم الذي يليه ليتولي قيادة السيتي.

وكانت المرة الثانية التي وصل فيها السيتي لنصف النهائي، الموسم الماضي، بعدما سقط أمام ريال مدريد بريمونتادا شهيرة.



رودري الأفضل

أشار الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا أن رودري لاعب مانشستر سيتي هو أفضل لاعب في البطولة الأوروبية بعد تقديمه لمستوى متميز مع فريقه في مباريات البطولة ومساهمته في المباراة النهائية أمام إنتر من خلال تسجيل هدف المباراة الوحيد وإهداء السيتي لقب البطولة.



وحقق فريق مانشستر سيتي لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على إنتر ميلان بهدف دون رد في المباراة النهائية والتي جمعت بينهما اليوم على ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا.

حاول فريق إنتر ميلان إدراك هدف العادل وشن العديد من الهجمات على مرمى الفريق الإنجليزي إلا أنه العملاق الإيطالي لم يتمكن من هز الشباك.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد الإسباني، بينما تأهل فريق إنتر ميلان على حساب مواطنه إي سي ميلان.

مانشستر سيتي قد حسم لقب الدوري الإنجليزي بعد صراع مع أرسنال حتى الأمتار الأخيرة، ليحافظ على اللقب، ثم فاز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب جاره مانشستر يونايتد، ليكمل الثلاثية بدوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان.

حقق فريق مانشستر سيتي لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على إنتر ميلان بهدف دون رد في المباراة النهائية والتي جمعت بينهما اليوم على ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا.







