يُنهي حياة ابن خالته بعد تخطيط 20 سنة للجريمة

لقي أربعيني مصرعه ، على يد ابن خالته، في قرية بلتاج التابعة لمركز قطور مستخدمًا سلاح ناري داخل منزله بسبب الثأر لوالده.

تفاصيل مقتل أربعيني على يد نجل خالته

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية ، إخطارًا من رئيس مباحث مركز قطور تفيد بوقوع جريمة قتل بسلاح ناري بقرية بلتاج لرجل يدعي “مصطفي الجندي” 40 سنة علي يد نجل خالته “أشرف. م. س” 45 سنة مقيم بذات القرية.

و تبين من التحريات الأولية ؛ أن القاتل قام بفعلته بعد استدراج المجني عليه إلي منزله ، وإطلاق طلقة نارية استقرت في صدر القتيل فلقي مصرعه في الحال.

جاء ذلك بسبب الثأر، حيث قام المجني عليه بقتل والد الجاني، وعُوقب بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا، وإثر خروجه كان الجاني أعد خطة التخلص منه.

ألقت الشرطة القبض على الجاني، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد

ويتحقق القتل العمد فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

و المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة"