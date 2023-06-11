عادل الحديثي يكشف أجندة اجتماع اتحاد المنظمات الهندسية لدول البحر المتوسط EAMC

عقد اتحاد المهندسين العرب ، اجتماعي المكتب التنفيذي والجمعية العامة لاتحاد المنظمات الهندسية لدول البحر المتوسط EAMC والذي يضم في عضويته الهيئات الهندسية العربية والأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط ، بمقر الأمانة العامة لاتحاد المهندسين العرب اليوم الأحد.



و صرح الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب ورئيس EAMC ، بأن الاجتماع قد تناول عدة مواضيع كنشاط عمل الاتحاد ولجانه وترسيخ العلاقة بين العرب والأوروبيين أعضاء المنظمة والمشاريع المستقبلية المقترح تنفيذها إضافة الى التقرير الإداري والمالي

وكشف الحديثي، أن نهاية الاجتماع شهدت انتخاب المكتب التنفيذي لـ EAMC ، المكون من الرئيس، أمين عام اتحاد المهندسين العرب، و الأمين العام ممثل الاتحاد الوطني للمهندسين الإيطاليين، وعضو مكتب تنفيذي ممثل اتحاد المهندسين المدنيين الأوروبيين و عضو مكتب تنفيذي ممثل عن الغرفة الفنية اليونانية وعضو مكتب تنفيذي ممثل اتحاد المهندسين اللبنانيين و عضو مكتب تنفيذي ممثل نقابة المهندسين المصرية

واستطرد الحديثي ، كما تم تحديد رؤساء اللجان الفنية وهم لجنة الطاقة ممثله في الاتحاد العام لمهندسين الفلسطينيين ولجنة التعليم الهندسي ممثلة في الاتحاد الوطني للمهندسين الإيطاليين ولجنة البيئة ممثلة في عمادة المهندسين التونسيين ولجنة الإنشاءات الهيئة الهندسية ممثله في البرتغال

وتابع الحديثي ، بعد ذلك تم تقديم الشكر للمهندسين الذين انتهت فترة عضويتهم بالمكتب التنفيذي والتمني للأعضاء الجدد بالنجاح في عملهم لدعم الاتحاد والارتقاء بمسيرته المهنية