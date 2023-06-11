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الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

لبنان تعلن انتهاء تفشي وباء الكوليرا في البلاد

وباء الكوليرا
وباء الكوليرا

أعلن برنامج الطوارئ الصحية في وزارة الصحة العامة اللبنانية انتهاء فاشية الكوليرا في البلاد، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة الوباء، والتي أثمرت عن عدم تسجيل أي حالة مؤكدة بالمرض منذ نهاية شهر فبراير الماضى.

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وزارة الصحة العامة اللبنانية 

وأكدت وزارة الصحة - في بيان، اليوم الأحد أن تحقيق هذه النتيجة تحققت بفضل توحيد الجهود والإجراءات اللازمة لمكافحة هذا الوباء بالتعاون مع جميع الشركاء والوزارات المعنية، لاسيما منظمة الصحة العالمية، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، المفوضية العليا للاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، والجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية.

وأشارت إلى انتهاء وباء الكوليرا في لبنان ابتداء من اليوم، مؤكدة أن الوزارة ستواصل ترصد الإسهالات المائية الحادة عن كثب عن طريق الترصد الناشط، كما ستستمر في تكثيف حملات التوعية ضد الإسهالات المائية الحادة بالتعاون مع الفرقاء المعنيين لاسيما فى المناطق الأكثرعرضة للإصابة.

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