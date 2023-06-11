سبب تصدر جامعة الأميرة نورة بالسعودية محركات البحث

تصدرت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بعدما أعلنت عن ورش عمل وجلسات إرشاد مهنية جماعية وفردية.

الهدف من تدريب طالبات جامعة الأميرة نورة

وأكد جامعة الأميرة نورة- في بيان لها- نشر اليوم الأحد، أن برامج المركز لتدريب الطالبات والخريجات يهدف إلى إكسابهنَّ المهارات المطلوبة والاشتراطات اللازمة في سوق العمل للتأهل والحصول على وظيفة مناسبة.

وبحسب بيان جامعة الأميرة نورة، فأن مركز دعم الطلاب، نفذ ورشة عمل عن بُعد بعنوان "قوانين العقل المهنية لأسلوب التفكير"، ضمن البرنامج التدريبي "التأهيل المهني"؛ وهدفت الورشة إلى التعريف بقوانين العقل لتنظيم عملية التفكير.

محاور تدريب طالبات جامعة الأميرة نورة

وتضمن برنامج جامعة الأميرة نورة، عددًا من المحاور منها التعريف بأساليب التفكير الجديدة، القوانين المحفزة للعقل، تقنيات موازنة التفكير في العقل الواعي واللاواعي، ممارسة محفزات التفكير بحسب قوانين العقل الإيجابية، كيفية اكتساب تقنيات جديدة تساهم في التفكير الأمثل للعقل.

كما شمل البرنامج، ورشة عمل عن بُعد بعنوان "استراتيجيات البحث عن وظيفة"؛ وذلك لإكساب الطالبة مجموعة من الاستراتيجيات التي تساهم في خلق فرص العمل وتجعل الشخص جديرًا بالتوظيف.

كما طرحت عددًا من المحاور منها: كيف أجعل نفسي جديرًا بالتوظيف، تقدير الذات والأداء في العمل، كتابة الرسائل الذاتية بجدارة، بالإضافة إلى جلسة إرشاد مهنية جماعية بعنوان "البيئة المهنية" وهي جلسة إرشاد مهني جماعية لمناقشة موضوع مهني محدد بين الطالبات والخريجات مع مرشدة مهنية معتمدة.

تخصصات جامعة الأميرة نورة

ويشار إلى أن جامعة الأميرة نورة، توفر تخصصات عديدة منها، التالي: “ الطب والأسنان والصحة والصيدلة والتمريض والهندسة الإلكترونية والصناعية والطبية والحيوية، بالإضافة إلى هندسة الاتصالات، كما خصصت الجامعة كليات للإدارة والتسويق والموارد البشرية والاقتصاد المالي وعلوم الحاسب والمحاسبة وتقنيات المعلومات”.

كما تضم جامعة الأميرة نورة، تخصصات:" الأمن السيبراني وعلوم الذكاء الاصطناعي، وكليات عديدة للخدمات الاجتماعية والقانون والأداب والتصميم واللغات والمجتمع ونظام المعلومات وعلم البيانات والرياضيات والفيزياء العادية والطبية".

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