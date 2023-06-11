عاجل
موقف مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا حال التعادل بمجموع المباراتين حافلة الأهلى تصل ملعب محمد الخامس استعدادًا لمباراة الوداد في نهائي أفريقيا
الأحد 11 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مدرب الاتحاد السكندري يكشف أسباب رحيله عن زعيم الثغر

رشيد مكاوي مع أعضاء
رشيد مكاوي مع أعضاء النادي الاتحاد السكندري اثناء تكريمة

كشف المغربي رشيد المكاوي مدرب حراس  الاتحاد السكندري سبب رحيله المفاجئ عن فريق الاتحاد السكندري .

txt

رشيد المكاوى يكشف سر رحيله المفاجئ عن الاتحاد السكندري "خاص"

أكد رشيد المكاوي في تصريحات خاصة للوفد:" رحيلي عن زعيم الثغر أسباب شخصية ، حيث  لدية ألتزامات أسرية  في شهر 6 بالمغرب ، الدوريات العالمية تنتهي في في نهاية 30  يونيو ولكن الدوري المصري سينتهي بعد شهر يونيو ".

 

أضاف في  تصريحاته :" الحاج محمد مصيلحى من الثوابت والركائز الأساسية بنادي الاتحاد السكندري ومن أهم أضلاع النادي و الفريق، عند سماع قرار رحيل محمد مصيلحي عن منصب  رئيس الاتحاد السكندري، أثر على الأجواء العامة بالنادي بكامله ،وبشكر الحاج محمد مصيلحي على تراجع الإستقالة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السكندري،للمحافظة على نادي الاتحاد السكندري وكيان الاتحاد السكندري.

الاتحاد السكندري

ونشر الاتحاد السكندري عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك  تكريمًا لرشيد مكاوي  مدرب حراس الفريق الراحل عن زعيم الثغر صباح اليوم الأحد قائلا:" مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى يُكرم المغربى محمد رشيد المكاوى مدرب حراس المرمى و يُهديه درع النادى بحضور الأستاذ محمد سلامة عضو مجلس الإدارة و الصربى زوران المدير الفني للفريق و التونسى كريم السباعى المدرب العام

و ذلك قبل رحيله " المكاوى " عن الفريق بناءً على طلبه نظراً لأسباب تحتم عليه التواجد بالمغرب خلال الفترة المقبلة ، التوفيق و الأمنيات الطيبة للكابتن محمد رشيد المكاوى في خطواته القادمة".

مواد متعلقة

رشيد المكاوى يكشف سر رحيله المفاجئ عن الاتحاد السكندري "خاص"

عضو الإتحاد السكندري يكشف مصير محمود علاء مع زعيم الثغر

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الإتحاد السكندري في الدوري

موعد مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي بالدوري المصري .. والقنوات الناقلة

الليلة.. الاتحاد السكندري يستضيف البنك الأهلي بالدوري

كريم بامبو يغيب عن لقاء البنك الأهلي أمام  الاتحاد السكندري بالدوري
الجريدة الورقية