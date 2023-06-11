مدرب الاتحاد السكندري يكشف أسباب رحيله عن زعيم الثغر

كشف المغربي رشيد المكاوي مدرب حراس الاتحاد السكندري سبب رحيله المفاجئ عن فريق الاتحاد السكندري .

أكد رشيد المكاوي في تصريحات خاصة للوفد:" رحيلي عن زعيم الثغر أسباب شخصية ، حيث لدية ألتزامات أسرية في شهر 6 بالمغرب ، الدوريات العالمية تنتهي في في نهاية 30 يونيو ولكن الدوري المصري سينتهي بعد شهر يونيو ".

أضاف في تصريحاته :" الحاج محمد مصيلحى من الثوابت والركائز الأساسية بنادي الاتحاد السكندري ومن أهم أضلاع النادي و الفريق، عند سماع قرار رحيل محمد مصيلحي عن منصب رئيس الاتحاد السكندري، أثر على الأجواء العامة بالنادي بكامله ،وبشكر الحاج محمد مصيلحي على تراجع الإستقالة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السكندري،للمحافظة على نادي الاتحاد السكندري وكيان الاتحاد السكندري.

الاتحاد السكندري

ونشر الاتحاد السكندري عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تكريمًا لرشيد مكاوي مدرب حراس الفريق الراحل عن زعيم الثغر صباح اليوم الأحد قائلا:" مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى يُكرم المغربى محمد رشيد المكاوى مدرب حراس المرمى و يُهديه درع النادى بحضور الأستاذ محمد سلامة عضو مجلس الإدارة و الصربى زوران المدير الفني للفريق و التونسى كريم السباعى المدرب العام

و ذلك قبل رحيله " المكاوى " عن الفريق بناءً على طلبه نظراً لأسباب تحتم عليه التواجد بالمغرب خلال الفترة المقبلة ، التوفيق و الأمنيات الطيبة للكابتن محمد رشيد المكاوى في خطواته القادمة".