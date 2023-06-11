مباراة الأهلي والوداد.. 5 توقعات مثيرة من “عراف” لنهائي أفريقيا

توقع العراف عبد الرحمن بصل، نتيجة مباراة الأهلي والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا، في لقاء يقام على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء في تمام العاشرة مساء.

وقال عبد الرحمن بصل، إن النادي الأهلي سوف يتفوق على الوداد المغربي بنتيجة التعادل 1-1 أو 2-2.

أكّد العراف بصل، فوز النادي الأهلي اليوم بنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي الوداد المغربي، متوقعا أنّ تصل المباراة بين الفريقين إلى ضربات الترجيح، على أن تشمل المباراة كروت حمراء وصفراء لبعض اللاعبين.

مباراة الأهلي والوداد المغربي

وعن الحكام والفار، في مباراة الأهلي والوداد المغربي، قال عبد الرحمن بصل: «ربنا معانا»، مردفا: النهاردة 11 يونيو وهذه البطولة رقم 11 للنادي الأهلي».

واختتم العراف بصل بالإشارة إلى أن أهداف النادي الأهلي سوف يسجلها كل من حسين الشحات، وبيرسي تاو، ومحمود وكهربا إذا بذل المزيد من المجهود في المباراة أمام الوداد.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد.

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