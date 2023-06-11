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موقف مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا حال التعادل بمجموع المباراتين حافلة الأهلى تصل ملعب محمد الخامس استعدادًا لمباراة الوداد في نهائي أفريقيا
الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الاهلي ضد الوداد

جماهير الأهلي تتوافد على ملعب مركب محمد الخامس (شاهد)

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

 تحتشد جماهير الأهلي على ملعب مركب محمد الخامس، لمتابعة لقاء المارد الأحمر ضد الوداد البيضاوي المغربي، مساء اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 وتدعم جماهير الأهلي، المارد الأحمر، سافر أكثر من 1500 مشجع من أجل مؤازرة الفريق في مباراته النهائية ضد الوداد.
 

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

 كان الأهلي فاز في مباراة الذهاب على نظيره الوداد بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي على ستاد القاهرة الدولي.

 ويلتقي الأهلي مع الوداد مساء اليوم الأحد في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت المغرب.

  ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة “بي إن سبورتس 4”، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

 

 
مكافآت ضخمة حال تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يسعى النادي الأهلي للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة رقم 11 في تاريخه عندما يواجه الوداد المغربي في مباراة الحسم مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد نجح في الوصول للمباراة النهائية للمباراة الرابعة على التوالي.

ويعد النادي الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب.

ويأمل الأهلي في حسم اللقب من المغرب وتحطيم عقدته التاريخية أمام الوداد بعدما خسر النهائي مرتين أمام الفريق المغربي.
وخاض الأهلي 11 مباراة خارج أرضه أمام الأندية المغربية بدوري أبطال أفريقيا لكنه لم يحقق الفوز سوى في مباراتين.

وجاءت جميع انتصارات الأهلي خارج أرضه على الأندية المغربية على حساب الوداد.

ويراهن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على نجمه الجنوب أفريقي بيرسي تاو والذي سجل 5 أهداف وصنع مثلهما كأكثر لاعبي البطولة مساهمة بالأهداف بواقع 10 مساهمات تهديفية.

وسيحصل النادي الأهلي على مكافآت مالية ضخمة حال تتويجه بدوري أبطال أفريقيا.

 ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا أو الخسارة بفارق هدف وحيد مع تسجيل هدفين أو أكثر بمعنى الخسارة بنتيجة 3-2 أو 4-3.

 

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صاحب هدف الوداد: نريد إثبات تفوقنا على الأهلي في النهائيات

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مهاجم الوداد: كأس أبطال أفريقيا لن يخرج من الدار البيضاء






 

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