كشف الصحفي السياسي توني باربر لجريدة "فاينانشال تايمز" عن مخاطر انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وأثار مخاوف من تبعات سلبية قد تؤثر على هيكل الاتحاد.

وقال توني باربر، إن الدول الحليفة لأوكرانيا تسعى لتحقيق أهدافها الخاصة، مما يضعف نظام كييف اقتصاديًا، حيث تتضمن هذه الدول بلغاريا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا. وتعارض هذه الدول استيراد كميات غير محدودة من المنتجات الزراعية الأوكرانية على حساب إنتاجها المحلي.

ضرر اقتصادي من انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

ويشير باربر إلى أن هناك قضية أخرى تتعلق بإعادة توزيع ميزانية الاتحاد الأوروبي في حالة انضمام أوكرانيا، حيث ستطالب الدولة الأوكرانية الكبيرة بقسم كبير من الموارد المالية لصالحها.

ويلاحظ أن 18 دولة من أصل 27 عضوًا في الاتحاد الأوروبي تستفيد حاليًا من التمويل الأكبر من بروكسل مما يساهم في توازن الميزانية. ومع انضمام أوكرانيا، يُتوقع أن ينخفض هذا الرقم بشكل كبير إلى أربعة أو خمسة دول فقط. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك مطالب مشابهة من الدول المرشحة الأخرى التي تطمح للانضمام للاتحاد الأوروبي.

مخاطر انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق أن قضية انضمام أوكرانيا إلى الناتو تسهم في توتر الأزمة بين روسيا والغرب. حيث طلبت روسيا ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للحد من وجودهم في شرق أوروبا والدول السابقة للاتحاد السوفيتي، ومن بين المطالب الرئيسية كان عدم توسع الناتو شرقًا. ورفضت الولايات المتحدة هذا الطلب، مشددة على أن الأمر يتعلق بالسيادة الوطنية.

قمة بوخارست وبداية الصراع

وعقد الناتو قمة في بوخارست عام 2008، تم الترحيب بطموحات أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، لكنه لم يتم تحديد الزمن والكيفية. واتفق الحلف على ضرورة عرض خطة العمل للعضوية على أوكرانيا وجورجيا، والتي كانت كلاهما جزءًا من الاتحاد السوفيتي السابق، لكن هذه الخطة لم تُقدم للبلدين.

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إن "الناتو حدد لنفسه هدفا، وهو هزيمة روسيا في أوكرانيا، ولتحفيز كييف فإنه يعد بأنه بعد انتهاء الصراع، يمكن قبول أوكرانيا في الحلف".

وأضافت: "مثل هذه التصريحات قصيرة النظر وخطيرة، ويمكن أن يؤدي هذا إلى الانهيار النهائي لنظام الأمن الأوروبي".