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الأحد 11 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

فقد ثلاثة أشخاص في حريق "لنش" بمرسى عالم| فيديو

حريق لنش
حريق لنش

 كشف مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، تفاصيل الحريق الذي اندلع في لنش بمدينة مرسى علم، صباح اليوم، موضحًا أن المركب كان في رحلة سفاري وعلى متنه سائحين إنجليز. 
 وتابع  مجدي صادق، أنه تم إنقاذ جميع الركاب بينما يوجد 3 مفقودين لم يتم العثور عليهم حتى الآن.

 وأكد مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، أن عمليات البحث عن المفقودين ما زالت جارية بواسطة القوات المسلحة وهيئة السلامة البحرية والغواصين والغطاسين.


 وأضاف أن اللنش خاص ومملوك لفرد وليس لأي جهة، موضحًا أن صاحب اللنش في أزمة؛ لأنه تعرض لخسارة استثماراته بسبب الالتزامات والتعاقدات.


 وأردف مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، أن الحريق بدأ في المنطقة الخلفية للنش وامتد إلى باقي المركب، موضحًا أن مستشفيات مرسى علم استقبلت السائحين بعد إنقاذهم من اللنش، مشيرًا إلى أن إصابتهم خفيفة لا تستدعي القلق. 
 

 جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد. 

 

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