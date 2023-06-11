إصابة 32 بنزلة معوية تناولوا وجبة في عُرس بالشرقية

أصيب 32 شخص بنزلة معوية، إثر تناولهم صباح اليوم الأحد وجبة غذائية، إثر تناولهم طعام بائت في صباحية عروسين بمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مركز الحسينية، واسعافهم وخروجهم بعد تحسن حالتهم.

وتوجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى مستشفى الحسينية المركزي، للاطمئنان على حالات النزلات المعوية، والتي استقبلتها المستشفى على مدار اليوم الأحد، متابعا سرعة تقديم الخدمات الطبية للحالات والذي بلغ عددهم ٣٢ حالة ترددت على قسم الإستقبال والطوارئ، والأقسام المكملة لها.

وتابع وكيل الوزارة توقيع الكشف الطبي على المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية، والأشعات اللازمة لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين.

وتأكد وكيل الوزارة من حصول جميع المصابين على الخدمة، وخروجهم جميعاً تحسن وبحالة جيدة، مقدماً الشكر لمديرة المستشفى وللفرق الطبية وجميع العاملين بالمستشفى، والمشاركين في هذا العمل علي الجهود المبذولة لصالح المرضى والمصابين بمحافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأنه فور علم المديرية بدخول حالات إدعاء تسمم غذائي، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات المجاورة، وتكليف مراقبي ومفتشي الأغذية وفرق الوقائي، ومراقبي صحة البيئة بالمديرية، والإدارة الصحية بالحسينية، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والتدابير اللازمة، وانتشار فرق التقصي عن أسباب ذلك، مع سحب العينات اللازمة من المأكولات المطهية وغير المطهية، هذا بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المعنية وفقاً لتوجيهات محافظ السرقيغ، والتي قامت بدورها على الوجه الأمثل، وتم احتجاز الطاهي بحفل الزفاف، لحين العرض على النيابة العامة، واستكمال التحقيقات.

وناشد وكيل وزارة الصحة بالشرقية المواطنين بالمحافظة، بعدم ترك المأكولات والوجبات الغذائية، في هذه الأجواء الحارة بدون اتباع إجراءات الحفظ السليمة، ووفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها والتبريد اللازم للحوم وكافة الأصناف الغذائية الآخرى، مع إتباع كافة العادات الصحية الصحيحة، ومؤكداً على أهمية النظافة العامة، والنظافة الشخصية، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وفي سياق آخر تفقد وكيل الوزارة مطبخ المستشفى، والصيدلية الرئيسية، والأقسام الطبية البديلة لقسم الحميات، والمعمل، وبنك الدم، والتي تم نقلهم لحين الانتهاء من أعمال إنشاء مبنى جديد بالمستشفى، وفقاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان، وكافة الأقسام الأخري لدراسة إمكانية استغلال جميع الأماكن الشاغرة في زيادة القدرة الاستيعابية للمرضى بالمستشفى، موجهاً ببعض الملاحظات بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، والتأكيد على زيادة التهوية بالصيدلية الرئيسية، والأماكن الأخري ذات المساحات الضيقة.

كما تفقد مسعود مبنى المركز الطبي بسعود، موجهاً بسرعة الإنتهاء من أعمال رفع الكفاءة بالجزء المخصص لنقل مطبخ المستشفى به، في خلال ساعات.