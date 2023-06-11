الجيش الأوكرانيا يتقدم خطوة للأمام.. ويستعيد قرية بأكملها

شهدت الأزمة الروسية الأوكرانية، تطور كبير خلال الساعات الأخيرة، وبدأ التحرك العسكري الأوكراني على روسيا، وبالأمس أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بداية الهجوم المضاد الأوكراني على روسيا، والذي يكشف عن تطور خطير للحرب الروسية الأوكرانية، ليعلن الجانب الأوكراني عن استعادة قرية بلاغوداتني من روسيا.

الجيش الأوكرانيا يستعيد قرية بلاغوداتني

استعداد أوكرانيا للهجوم المضاد على الجانب الروسي بجانب عدد من العمليات الدفاعية، هو الخبر الأهم والتصريح الأخير الذي أطلقه زيلينسكي منذ أيام بسيطة، ليعلن اليوم الأحد، الجيش الأوكراني، استعادة قرية بلاغوداتني بجنوب شرق البلاد.

وكان هو أول مكسب له ضدّ القوات الروسية في هذا الجزء من جبهة القتال، وكتبت القوات البرية الأوكرانية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :"قام جنود اللواء 68 الشجعان، بتحرير بلدة بلاغوداتني". ونشرت مقطع فيديو يظهر جنودًا يحملون العلم الأوكراني في مبنى مدمر، وذلك حسبما نشرته "سكاي نيوز عربية".

وبحسب ما نقتله وكالة الصحاقة الفرنسية، عن أحد المتحدثين العسكريين، تم التأكيد على أن القوات الأوكرانية التي استعادة قرية لها من الجيش الأوكراني، وخلال العملية أسروا جنديين روسيين ومقاتلين انفصاليين موالين لموسكو.

ما هي القرية التي استعادة الجيش الأوكراني من القوات الروسية؟

ــ قرية بلاغوداتني بجنوب شرق البلاد

ــ قرية بلاغوداتني هي قرية كان يقطنها أقل من ألف نسمة قبل الحرب

ــ تم رفع العلم الأوكراني في بلاغوداتني

ــ تقع هذه القرية عند أطراف منطقتي دونيتسك وزابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا

وكانت تحدثت موسكو عن هجمات أوكرانية واسعة النطاق منذ نحو اسبوع.

"نعتقد بقوة أننا سننجح"، كان هو أهم ما تضمنه التصريحات الأخيرة لزيلنسكي، والتي تكشف عن الاستعداد والتدريب للقوات الأوكرانية، على المستويات كافة لاستعادة الأراضي التي حصلت عليها روسيا خلال الفترة الماضية، ليعود مرة أخرى ويتحدث، أنه غير قادر على تحديد المدة التي من الممكن أن تستغرقها أوكرانيا لاستعادة أراضيها.

وفي نفس السياق، أكد متحدث عسكري أوكراني، أن القوات الأوكرانية تقدمت في إطار هجوم مضاد مسافة تصل إلى1400 متر في عدد من المواقع بالخطوط الأمامية بالقرب من مدينة باخموت شرق البلاد، كما أنه كشف عن محاولات شن ضربات على العدو، متحدثًا عن النجاح الذي حققه الجانب الأوكراني في التقدم للخطوط الأمامية للمواقع الروسية.