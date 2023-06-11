ثقافة المنيا تنظم عرض مسرحي عن الحكايات الشعبية بعنوان" وياما في الجراب"

استمرت فرقة قصر ثقافة أبو قرقاص جنوب المنيا، في تقديم فعاليات العرض المسرحي "ياما فى الجراب"، على مسرح نادي ناصر الرياضي، ضمن شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

وشهد المسرح، ليلة جديدة من ليالي العرض الذي تدور أحداثه حول فرقة مسرحية تجوب البلاد لتشخيص بعض الحكايات الشعبية عن طريق الحكي والتشخيص واستخدام بعض العرائس، والعرض تأليف دكتور صالح سعد، ألحان إهداء الفنان أسامة طه، دراما تورج وأشعار أشرف عتريس، استعراضات يحيى عبد الحليم، ديكور وملابس وائل درويش، وإخراج محمد حسن، غناء محمود يس مهدي.

ومن بطولة عصام أسامة، محمد ربيع، عمرو العشري، عبد الله مصطفى، محمد هنى، أحمد ربيع، منى محسن، هالة محمد، هاجر العبادي، معاذ عماد، حمودة محمد، محمود صفوت، وشهد العرض أعضاء لجنة التحكيم دكتور أحمد خليفة، الناقدة أمل ممدوح، ومهندس الديكور مجدي عبد الظاهر، وبحضور دكتورة رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا.

العرض يقدمه فرع ثقافة المنيا ، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويختتم اليوم الأحد.