توريد 430 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن استمرار عمليات توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023 ، حيث تم توريد 430 ألف طن حتى اليوم الأحد من خلال 42 موقعا ًتخزينيا ًبجميع مراكز ومدن المحافظة، بإجمالي مساحة منزرعة بلغت 243 ألف فدان لهذا العام.

ووجه المحافظ بالاستمرار في أعمال التوريد ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية و تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، مشددا ً علي تكثيف الحملات اليومية على مصانع ومخازن الغلال والأعلاف للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلى بها يستخدم في صناعة الأعلاف، لافتاً إلي المتابعة المستمرة لنسب التوريد ، ‏والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة ، والمحددة فى استخدام ‏القمح المحلى في أى أغراض أخرى ، مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.



من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان للمرور والمتابعة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.