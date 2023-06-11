جلب مستحقات عامل مصري تعرض للإصابة بصعق كهربائي أثناء تأدية عمله بالسعودية

أعلن الملحق العمالى وليد عبدالرزاق، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات عامل مصري وديًا بالتفاوض مع الشركة التي يعمل بها، وتم التنسيق الكامل مع المؤسسة العامة للتأمينات للحصول على مستحقاته التأمينية للإصابة العمل وتم اتخاذ الإجراءات مع الشركة.

حيث تم بحث شكوى عمالية مقدمة من المواطن ف. ي. ع ، ذكر فيها عدم الحصول على مستحقاته لدى شركة بن لادن، والتي تعرض فيها للإصابة بصعق كهربائي أثناء تأدية عمله بالسعودية، وتم التفاوض مع الشركة وديا والحصول على مستحقات العامل المالية واستخراج تأشيرة خروج للعامل.

وأكد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، عن التنسيق مع القنصلية لاتخاذ إجراءات سفر المواطن، ومخاطبة وزارة الصحة المصرية لتوفير مستشفى وإسعاف لنقله فور عودته إلى مصر لاستكمال علاجه.

ونوه إلى أن المكتب حريص كل الحرص على مصالح المصريين العاملين، ويسعى لتحقيقها وتوفير مناخ عمل آمن وحل مشكلات العاملين مع أصحاب الأعمال والشركات داخل المملكة.

يأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات المصرية بمتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج وتقديم أوجه الرعاية والحماية والمساعدة للعمالة المصرية الموجودة في الخارج.