إزالة25 حالة تعدِِ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ببنى مزار

يواصل رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المنيا ، وكافة الأجهزة المعنية التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ، وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء، تنفغيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء و متابعة و إشراف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

من جانبه أعلن عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار ، قيام مسئولي الوحدة المحلية بصندفا ، بالتعاون مع مسئول المتغيرات المكانية وغرفة عمليات المحافظة، بإزالة 15 حالة تعد على أملاك دولة بقرية الفرجان ، و 7 حالات تعد علي أرض زراعية ، بالإضافة إلى تشميع منزل بحي شرق المدينة للبناء المخالف بشارع مستشفى طب العيون بأرض المحلج، ووقف تركيب حديد بدون ترخيص، كما تم إيقاف حالة بناء مخالف فى المهد بشارع الثورة بحى جنوب ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .