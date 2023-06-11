شريف حبيب: نسعى للصعود على منصات التتويج ببطولة العالم للسباحة بالزعانف بالقاهرة

أكد شريف حبيب المستشار الفني لاتحاد الغوص والانقاذ ، أن الاتحاد يطمح في حصد 5 او 6 ميداليات ببطولة العالم الـ 18 لناشئي السباحة بالزعانف، وتحقيق نتيجة أفضل من بطولة العالم التي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ عام 2019 ، حيث يأمل الجميع في زيادة عدد الميداليات في البطولة التي تستضيفها القاهرة بمجمع حمامات السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري.

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استعدادات قوية

وقال شريف حبيب :"نستعد للبطولة بمعسكر مغلق يضم 14 سباحًا و 14 سباحة ، يتدربون على فترتين صباحية ومسائية يوميا عدا يوم الثلاثاء ، و نقوم بإجراء قياسات أسبوعية للاعبين يوم الاثنين من كل أسبوع كتجربة للسباقات بالبطولة يحضرها سامح الشاذلي رئيس الاتحاد ، والذي يتواجد مع اللاعبين بصفة دائمة ويتابعهم يوميا مما يعطيهم دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق البطولة التي تعد أول مشاركاتهم الدولية".

وتابع حبيب:" لدينا جهاز فني قوي ومتكامل يضم 6 مدربين وكل التخصصات من طبيب عظام وطب رياضي وعلم نفس ولياقة بدنية، ويقف خلفهم رئيس اتحاد سباح قبل أن يكون رئيس اتحاد يدعم الجميع بقوة".

قائمة منتخب مصر



وعن اختيار قائمة المنتخب قال المستشار الفني لاتحاد الغوص:"من خلال بطولة الجمهورية قمنا بإختيار مجموعة متميزة من السباحين والسباحات ، وعقدنا لهم تجارب تم من خلالها اختيار الاول والثاني في كل سباق حيث يحق لمصر أن تشترك بلاعبين في كل سباق كونها الدولة المنظمة".

وعن المنافسة أوضح شريف حبيب أن البطولة هي الاحتكاك الدولي الأول لهؤلاء اللاعبين وهي بطولة عالم و المنافسة بها ليست سهلة خاصة مع دول كبرى صاحبة ارقام عالمية مثل روسيا وألمانيا والصين ، ولكن لدينا إصرار على تحقيق عدد من الميداليات على أرضنا ، ولدينا لاعبين ارقامهم تؤهلهم لذلك ".

وعن توقعاته لمستوى البطولة أكد حبيب أن البطولة بطولة ناشئين تحت 17 سنة وهو سن التغيرات الفسيولوجية لذا اتوقع ظهور طفرات في تلك البطولة ، وان تكون المنافسة قوية بين جميع الدول المشاركة".

وتضم البطولة 32 سباق بواقع 26 سباقا الفردي مقسمة الى 13 سباق للشباب ، و13 سباق للبنات ، بالإضافة إلى 6 تتابعات مقسمة الى تتابعين للشباب ، وتتابعين للبنات ،و تتابعين مختلط.

جدير بالذكر أن مصر نالت شرف تنظيم هذه النسخة من البطولة باكتساح كبير بعد منافسة مع الصين وصربيا.