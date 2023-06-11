غداً.. قافلة طبية شاملة في قرية منشأة الشريعى بسمالوط

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

وأكد الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، المديرية تنظم قافلة طبية لأهالي قرية منشاة الشريعى بمركز سمالوط ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، بدءا من غدا الاثنين، كقافلة طبية علاجية على مدار يومين متتاليين 12 و 13من يونيه الجاري، موضحاً انه ستكون القافلة شاملة منها صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات، وتشمل القافلة العديد من التخصصات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بأهمية التنمية البشرية لأهالي القرى والريف ، من خلال تكثيف الخدمات التي تقدمها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، والتي من أهم عناصرها الصحة العامة والتمتع بصحة جيدة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في الريف.