12 دولة تؤكد مشاركتها في بطولتى مصر الدولية للجولف بالغردقة

تأكد مشاركة 12 دولة فى بطولتى مصر الدولية للجولف للناشئين والسيدات والتى ينظمها اتحاد الجولف خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيه الجارى بملاعب الكاسكيدز فى سوما باى بمدينة الغردقة.

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والدول المشاركة حتى الان هى الامارات ولبنان والمغرب وتونس وكندا وكينيا واسواتينى وقطر والاردن وغانا وسلطنة عمان بالاضافة الى مصر البلد المضيف.

كما يقام فى نفس التوقيت بطولة شمال افريقيا للسيدات وبنفس الملعب الكاسكيدز بمشاركة منتخبات مصر والمغرب وتونس .

وانهى نادى جولف الكاسكيدز استعداداته لاحتضان البطولات الثلاث فى سابقة هى الاولى من نوعها فى مصر وذلك على ملعبه المصمم من قبل العالمى جارى بلاير احد اشهر لاعبى ومصممى ملاعب الجولف فى العالم.

ويستهدف اتحاد الجولف توفير فرصة احتكاك قوية للاعبين المصريين مع مدارس مختلفة للعبة من جهة والترويج لسياحة الجولف فى مصر من جهة اخرى حيث يمتاز ملعب الكاسكيدز باطلاله المباشر على البحر الاحمر .

اتحاد الجولف ينظم 3 بطولات دولية فى سوما باى

وكان اتحاد الجولف برئاسة المهندس ايمن حسين قد أعلن عن تنظيم ثلاث بطولات دولية لأول مرة خلال توقيت واحد ويستضيفها نادى جولف الكاسكيدز فى سوما باى بمدينة الغردقة.

تقام البطولات الثلاث خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيه المقبل وهى بطولة مصر الدولية المفتوحة للناشئين والناشئات وبطولة مصر الدولية المفتوحة للسيدات وبطولة شمال إفريقيا للسيدات.

تيمور أبوالخير



وصرح نائب رئيس اتحاد الجولف وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية تيمور ابو الخير ان البطولات الثلاث ستقام فى نفس التوقيت حيث تصل الوفود المشاركة الى سوما باى يوم 20 يونيه المقبل وفى اليوم التالى يجرى التدريب الأساسى لجميع المشاركين من الناشئين والناشئات والسيدات وتقام المنافسات للبطولات الثلاث خلال الفترة من 21 إلى 25 من الشهر ذاته.

قال إن المنافسات يشارك فيها جميع الناشئين المصريين بخلاف اللاعبين الأجانب القادمين من الخارج والذين يمثلون حوالى 15 دولة حتى الان من مختلف القارات حيث خاطب الاتحاد كافة اتحادات الجولف فى كل انحاء العالم .

أشار قائلا ان البطولات الثلاث تمنح نقاطا فى التصنيف العالمى للعبة حيث تقام على مدار ثلاثة ايام متتالية.

اوضح قائلا ان البطولات الثلاث تقام بالتعاون بين اتحاد الجولف وشركة ابو سومة لاسيما بعد النجاح الكبير الذى حققته سوما باى فى استضافة بطولة مصر الدولية المفتوحة للرجال فى العام الماضى ومشاركة اكثر من 20 دولة فى منافساتها.

قال تيمور ابو الخير ان سوما باى تتميز بتوافر كافة مقومات النجاح لاى بطولة رياضية عامة وللجولف خاصة حيث ملعب جولف الكاسكيدز ذو المواصفات العالمية وتصميم واحد من أشهر اللاعبين العالميين جارى بلاير بجانب تواجد فندق الاقامة داخل الملعب.

اضاف قائلا ان اتحاد الجولف يستهدف من هذه البطولات الدولية تطوير وتنمية اللعبة ونشرها فى مختلف المحافظات وتنشيط سياحة الجولف فى مصر لوضعها فى المكانة التى تستحقها عالميا.

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