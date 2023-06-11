التعاون يفكر في عرض بيراميدز بشأن مصطفى فتحي

يواصل بيراميدز بحثه عن ضم نجمه مصطفى فتحي بشكل نهائي من التعاون السعودي، بعدما نجح السماوي في التعاقد مع اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، مع مسؤولي التعاون للتفاوض حول ضم اللاعب بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشددت الصحيفة السعودية على أن عقد النجم المصري مع التعاون حتى الصيف المقبل من عام2024، وترحب الإدارة ببيع اللاعب خلال الفترة المقبلة حال وصل إليها عرض مالي قوي لضم اللاعب.

وشارك مصطفى فتحي في أغلب مباريات السماوي هذا الموسم، حيث خاض 43 لقاء.

فقد لعب 29 مباراة في الدوري المصري، ومباراة في كأس السوبر، و12 في الكونفدرالية الإفريقية، ولقاء واحد في بطولة كأس مصر.

واستطاع اللاعب المساهمة في 16 هدف، حيث سجل 11، وصنع خمسة أهداف، بينما حصل على بطاقة صفراء واحدة.

هاني سعيد يطالب بتأجيل مباراة بيراميدز

في سياق متصل، أوضح هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، بإن فريقه طلب من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراته في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر أمام الاتحاد السكندري، و المقرر لها يوم ٢٢ يونيو الجاري على استاد الإسكندرية.

وشدد سعيد على أن ناديه طالب بحقه في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، و مراعاة لظروف النادي في الفترة المقبلة.

وأكمل المدير الرياضي للسماوي بإن غير مقبول تحديد موعد مباراة مهمة في كأس مصر، بعد أقل من ٤٨ ساعة فقط على انتهاء فترة التوقف الدولية.

وتابع بإن هناك ٣ لاعبين من الفريق يتواجدون في قائمة المنتخب المصري الأول، لذلك من الصعب عودة اللاعبين المحترفين من بلادهم في ذلك التوقيت.

وأكد المدير الرياضي لبيراميدز على أن السماوي سيفتقد لجهود نجميه إبراهيم عادل ومحمود صابر بسبب استدعاء المنتخب الأولمبي لهما للمشاركة في بطولة كأس الأمم تحت ٢٣ سنة بالمغرب والمؤهلة لأولمبياد باريس.

بالإضافة إلى غيابات الفريق والإصابات التي يعاني منها، لذلك لا يوجد مراعاة لظروف النادي ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، ويتمسك النادي بتأجيل اللقاء لموعد مناسب للفريقين.